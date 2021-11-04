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Шоу-бизнес
"Человек пострадал физически!": Винокур о харассменте и покинувшей МХАТ Бузовой

"Человек пострадал физически!": Винокур о харассменте и покинувшей МХАТ Бузовой

Владимир Винокур дал большое интервью, в котором выразил свое мнение на увольнение Ольги Бузовой из МХАТа имени Горького.
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На днях стало известно, что поющая ведущая Ольга Бузова уволена из МХАТа имени Горького. Новый худрук театра Владимир Кехман сделал это первым делом, чем нимало обрадовал некоторых в культурной общественной среде. Причиной своего решения худрук назвал низкие продажи на спектакль, с чем Бузова не согласилась.

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Народный артист РСФСР Владимир Винокур как никто другой разбирается в хайпе, двойных стандартах и чересчур серьезном отношении к происходящему. В свежем интервью он прокомментировал новость об увольнении Ольги Бузовой. Как выяснилось, юморист совершенно нормально относится к скандальной коллеге по шоу-бизнесу.

"Я не хочу судить явление Бузовой народу. Если она имеет какую-то аудиторию поклонников, дай бог. Ведь это же, знаете как, выстрел, а потом даже забывают о хлопке, нет следа", – заявил Винокур в эфире программы "Легенды" на канале RTVI.

Коснулся Владимир Винокур и такой популярной в последнее время темы как харассмент. Он напомнил об истории Харви Вайнштейна, который спустя много лет пострадал от своих протеже.

"Человек пострадал не просто морально, а физически, его изолировали", – отметил Винокур.

Юморист добавил, что кроме негатива такие случаи ничего не приносят. У Харви не стало меньше наград, а девушки не стали популярнее. "Он их сделал звездами!" – отметил Винокур.

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Владимир Винокур. Фото:Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 4 ноября 2021, 11:09 Источник: RTVI ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Юдашкина и Винокур померялись животами

комментарии

Ответить:

...
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Огромное СПАСИБО!! что эта шваль, из д2 не будет на сцене великого театра Её появление это сговор двух не совсем порядочнных чела,что только приследовали одну цель поиметь как можно больше от этого мероприятия ,а все остальное,как сыграет,споет эта убогая бездарность ,наплевать,аншлаг устроили искусственно привезли проплаченных людей восторгаться мерзостью,билеты пошли в один карман ,а что цена на них была огромная тоже не возможно проверить НО зато был ложный аншлаг ,радость для мошенников , вот поятому и нужна была горе актриса ,а теперь ещё возмущается
...
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Коллеги по шоу-бизнесу и телевидению высмеяли гнев Бузовой. Иван Ургант предложил "актрисе" открыть свой театр. Он считает, что учреждение должно называться МХАТ-2.

Тина Канделаки доказала, что Бузова неправа математически, просто подсчитав количество проданных билетов на "Чудесного грузина", а также спектакли "Лес" и "12".

"Действительно билеты не покупают? Я бы купила чисто поржать", - призналась бывшая коллега Ольги по работе на телеканале ТНТ, экс-продюсер Татьяна Светлова
...
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Что же она не обижается на себя,что шоу в Крокусе не состоялось ? ведь причина одна ,всего 10% билетов было продано , ВСЁ сходится ,не нужна бездарная ,насмотрелись на разврат,наслушались фонограмму от этой безголосой ВСЁ время прошло ,почему держится это ещё пока,?просто спонсор богатый за все платит, где она появляется ,но долго не сможет продержаться , так долго терпеть эту уродку не будут , никакие деньги не помогут этой убогой
...
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ВСЁ, началась травля,это уже отработано у этих мерзких типов из команды бузовой ,начнуть копать под Кехмана ,это отработано , надо же как то эту тупую бузову оправдать ,сделать несчастной ,что обидели бездарно-безголосую ,ВСЁ правильно сделали ,такой явный неадекватный поступок пригласить убожество на сцену театра ,и все замешано на том, как больше срубить денег у каждего мошенника были свои планы,свои мысли,а эта идиотка пешка ,НО сейчас, когда все встало на свои места ,бездарь выгнали из театра,теперь её ломает ,хочется как можно больше сделать гадости У этой <цензура
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