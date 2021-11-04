"Человек пострадал физически!": Винокур о харассменте и покинувшей МХАТ Бузовой

На днях стало известно, что поющая ведущая Ольга Бузова уволена из МХАТа имени Горького. Новый худрук театра Владимир Кехман сделал это первым делом, чем нимало обрадовал некоторых в культурной общественной среде. Причиной своего решения худрук назвал низкие продажи на спектакль, с чем Бузова не согласилась.
Народный артист РСФСР Владимир Винокур как никто другой разбирается в хайпе, двойных стандартах и чересчур серьезном отношении к происходящему. В свежем интервью он прокомментировал новость об увольнении Ольги Бузовой. Как выяснилось, юморист совершенно нормально относится к скандальной коллеге по шоу-бизнесу.
"Я не хочу судить явление Бузовой народу. Если она имеет какую-то аудиторию поклонников, дай бог. Ведь это же, знаете как, выстрел, а потом даже забывают о хлопке, нет следа", – заявил Винокур в эфире программы "Легенды" на канале RTVI.
Коснулся Владимир Винокур и такой популярной в последнее время темы как харассмент. Он напомнил об истории Харви Вайнштейна, который спустя много лет пострадал от своих протеже.
"Человек пострадал не просто морально, а физически, его изолировали", – отметил Винокур.
Юморист добавил, что кроме негатива такие случаи ничего не приносят. У Харви не стало меньше наград, а девушки не стали популярнее. "Он их сделал звездами!" – отметил Винокур.
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