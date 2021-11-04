Бузова сцепилась с новым худруком МХАТа после увольнения

Свой дебют на сцене МХАТа Ольга Бузова праздновала еще в начале лета. Несмотря на массовое недовольство в культурной среде общества, неделю назад стало известно, что поющая ведущая продлила контракт с театром и готовится снова сыграть в спектакле "Чудесный грузин".
Однако потом неожиданно появилась новость о том, что худрук Эдуард Бояков написал заявление на увольнение по собственному желанию... Его пост занял Владимир Кехман. Первым делом он отменил спектакли с участием Ольги Бузовой.
Причиной такого решения Кехман назвал плохие продажи билетов на получивший скандальную славу спектакль. По словам Кехмана, на спектакль купили билеты только 225 человек.
Ольга Бузова назвала такую причину ложью. По словам бывшей участницы "Дом-2", ее уволили несправедливо по "смс", и причина совершенно не в низких продажах билетов.
"То есть снова виновата только Бузова? Где-то я это уже слышала…" – написала огорченная Бузова.
Поющая ведущая и исполнявшая роль Беллы Шанталь Ольга Бузова напомнила, что у нее есть договор о сотрудничестве с театром. В своем "Инстаграм" Бузова упрекнула Кехмана в неспособности говорить честно и открыто.
Новый худрух МХАТа имени М.Горького не стал молчать и ответил на обвинения. По его словам, он не имеет ничего против творчества Бузовой. Он напомнил, что популярность в интернете не всегда сопоставима с успехом на театральной сцене.
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