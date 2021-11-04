Оставшаяся без любовника Волочкова раздвинула ноги навстречу приключениям

Анастасия Волочкова рассказала о новых приключениях без своего возлюбленного.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова уже несколько дней отдыхает в Турции, где ее радует прекрасная погода. Балерина с радостью рассказала поклонникам о своем путешествии, представ перед ними в привычной позе – в шпагате на балконе.

Текст ее публикации несколько не совпадал стилистически с фотографией, ведь в нем она описывала светлых и добропорядочных людей, сама к чему-то демонстрируя голые раздвинутые ноги в короткой тунике...

По словам Волочковой, путешествовала она одна, так как ее новый возлюбленный Владимир заболел.

У некоторых фанатов сложилось впечатление, что Волочкова так и ходит по Турции с раздвинутыми ногами и как ни в чем не бывало общается с людьми.



"В доме Иры я гощу уже четыре дня. Это потрясающая семья! С дочкой Настей, которой 10 лет, мы подружились сразу. Это такое счастье встречать светлых и добропорядочных людей!", – написала Волочкова.

Балерина добавила, что Ирина Соколова с семьей пригласила ее к себе из Сиде, где Волочкова была званым гостем на конгрессе. Балерина с радостью променяла люкс в роскошном отеле на их скромный дом, чтобы весело провести время.