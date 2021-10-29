Неутешительный диагноз: у Волочковой нашли проблемы с мозгом

Анастасия Волочкова всегда ведет себя эпатажно. Врач Илья Бурлаковский прокомментировал попытку балерины раздеться прям на приеме.

Анастасия Волочкова очень любит привлекать к себе внимание. Ее трудно остановить, если дело касается мужчин. Так, во время приема, который прошел в гримерке, артистка практически начала раздеваться, показывая грудь и задавая вопрос: "Грудь красивая у меня?"

"Анастасия была в приподнятом настроении и чувствовала себя весьма эйфорично. Не зная ее хорошо, не могу утверждать, что это ее повседневное состояние и поведение", – дал свою оценку Илья Бурлаковский.

Эксперт не стал обращать внимание на странное поведение артистки и продолжил заниматься своим делом. Конечно, доктору было сложно сосредоточиться, ведь все происходило не в кабинете врача, а на месте работы примы.

"Диагностика велась в не стандартных условиях, но женской грудью меня точно не отвлечь, даже такой знаменитой. Работал предельно внимательно, несмотря на шум, суету и эпатаж", – высказался он.

Также создатель запатентованного метода "Правка" указал на сложности, которые он заметил у Анастасии. У блондинки за спиной долгая танцевальная карьера, которая оставила след на ее здоровье.

"Удалось выявить у Анастасии несколько проблем в шейном отделе, это старые профессиональные травмы, и главную проблему – заблокированный затылочный сустав, неправильное управление короткими шейными мышцами со стороны нервной системы, и, как следствие, нарушение кровоснабжения мозга по позвоночным артериям, со всеми вытекающими проблемами на будущее", – честно рассказал Илья Бурлаковский.