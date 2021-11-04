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Шоу-бизнес
Сбросивший жирок Лазарев похвастался фигурой: Скинул много

Сбросивший жирок Лазарев похвастался фигурой: Скинул много

Фигура Сергея Лазарева вызывает неподдельное восхищение многочисленных поклонниц.
прочитано 95 раз

38-летний артист может гордиться своей великолепной физической формой. Его снимки с обнаженным торсом всегда собирают тысячи комплиментов в соцсетях. О том, как ему удается сохранять такую форму, Сергей Лазарев рассказал в недавнем интервью.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

"За последний год скинул много килограммов," – скромно похвастался артист.

Певец начал активно худеть еще во время первого локдауна, когда многие его коллеги, сидя дома на диване, наоборот набрали лишний вес. Впрочем, сначала Лазарев тоже поправился, но потом взял себя в руки, пересмотрел свое питание и начал худеть.

Недавно исполнитель рассказывал, что всего за несколько месяцев ему удалось избавиться от 12 килограммов лишнего веса. Мужчина сбросил весь жирок вокруг живота, но вместе с ним ушла и мышечная масса. Теперь в беседе с Teleprogramma.pro Сергей признался, что его главной задачей является не похудение, а набор мышечной массы. Для этого нужно много тренироваться, и мужчина регулярно занимается в тренажерном зале. При этом никакой специальной программы питания артист не придерживается и спокойно ест все, что ему вздумается.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что сияющий Сергей Лазарев показал уникальные кадры с детьми – счастливый отец предстал со своими наследниками на семейном празднике.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 ноября 2021, 04:12 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лазарев вышел в свет с двумя ангелочками

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