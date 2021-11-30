Легкость, грация и хрупкие плечи: изменившуюся Волочкову не узнали

Анастасия Волочкова мечтала стать балериной с детства. Любовь к балету началась у нее с пяти лет, когда мама привела ее на спектакль "Щелкунчик". Увиденное произвело на будущую звезду такое впечатление, что она твердо решила связать с этим искусством свою жизнь.
В Большом театре Анастасия Волочкова проработала 17 лет. Потом там сменилось руководство и балерину начали откровенно травить. Коллега танцовщицы Николай Цискаридзе был свидетелем того, как балерину намеренно притесняют – то обвиняют в потере формы, то называют негабаритной и так далее.
В итоге Волочкова встала на тропу войны с Большим театром и через много лет одержала победу, доказав свою правоту.
На днях Анастасия Волочкова захотела вспомнить былое время и показала подписчикам архивное видео, на котором порхает по сцене.
"Вариация Авроры из балета "Спящая красавица". Это гастроли с Мариинским театром в Японии. Кажется, 1999 год… Как же я тогда волновалась!" – написала Волочкова.
Фанаты признали, что балерина выглядит грациозно, утонченно, а ее плечи хрупкие и подвижные. Балерина много лет назад совсем не похожа на себя сейчас. Тогда она была проста и невинна, а теперь превратилась в скандальную развращенную фурию. Фанаты пришли к выводу, что Волочкова бездарно растеряла всю свою красоту.