"Мне проще заняться сексом с парнем": через койку больного Ромы Желудя проходит по пять партнеров за ночь

Популярного видеоблогера и певца Рому Желудя часто сравнивают с канадским исполнителем Джастином Бибером. Заокеанский красавчик недавно признался: "Я-гей и всегда был им". Не отстает и его российский коллега! Оказывается, мужские ласки его молодому холеному телу куда милее женских!



Поклонники долго гадали, с кем встречается Рома Желудь. В девушки ему сватали разных красоток. Но оказалось, что ему милее красавцы!

"Все это время у меня была тайна: мне нравятся и девушки, и парни, – признался Рома. – Я бисексуал. Сегодня пришло время честно сказать об этом своим поклонникам. Мне проще заняться сексом с парнем, потому что девушки после секса начинают в меня влюбляться, а мне это не нравится".

При этом у него "вызывает сильнейшее отвращение яркое, кричащее информирование всех о том, что я гей и живу этим". "Я ни разу в Москве не был в гей-баре, потому что мне не нравится манера поведения геев", – заверил 25-летний блогер. Впрочем, это всегда можно исправить, если вспомнить, что тот же Дмитрий Колдун даже по гей-саунам поет.

Признался он и в том, что уже семь лет живет с секс-зависимостью. "Это самая настоящая болезнь, – уверен он. – Чем отличается секс-зависимость от высокого сексуального желания? Тем, что обычно, когда люди кончают, они получают удовольствие, а зависимый от секса человек после возбуждения чувствует себя ужасно. А если ты не занимаешься сексом, то уже на второй день испытываешь волну агрессии, боль, стыд и вину".

В какой-то момент Рому сильно затянуло. "Я все время посвящал поиску секса, ходил в специальные места, отправлял свои фотографии. У меня был секс во всех общественных местах, я сбегал за сексом с работы, постоянно искал одноразовых партнеров. Для меня стало абсолютно нормальным, что в постели могло быть больше 5 человек за ночь", – признается он.

Поэтому и прошел по скайпу с человеком, который работает с секс-зависимостью в реабилитационном центре в Америке. "Это было дорого, но я надеялся, что это поможет. Мне открыли много нового: мне нельзя обниматься, нельзя видеть триггер-картинки в Инстаграме. Конечно, у меня не получилось вылечиться, но хотя бы начались изменения. Теперь у меня секс почти как у обычных людей. Мой максимум сейчас – 35 дней сексуальной трезвости, но и это для меня огромное достижение", – заявил он в исповеди на видеосервисе PREMIER.

