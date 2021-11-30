"Куда Владимир делся?": Волочкову заподозрили в разрыве с новым любовником

Танцовщица опубликовала в личном инстаграм-аккаунте фото, на которых позирует с членами своей команды. Она сообщила, что решила отменить все съемки и поездки ради того, чтобы выдохнуть и сделать перерыв в рабочем графике.
Анастасия Волочкова запечатлена на диване перед столом со своим директором Светланой и мужчиной по имени Эмиль. Звезда сидит с голыми ступнями с телефоном в руке.
Снимок знаменитости вызвал у фолловеров массу вопросов. Они предположили, что королева шпагата рассталась с новым возлюбленным. "Куда Владимир делся?", – спросил один из подписчиков. Других заинтересовало, почему артистка не публикует кадры с 16-летней дочерью Ариадной и не пишет о ней.
По мнению одного из пользователей соцсети, девушка сама не хочет часто общаться с Анастасией Волочковой из-за ее эпатажных выходок, которые потом обсуждает вся страна. Фолловер выразил мнение, что Ариадна сгорает со стыда за звездную мать.
Напомним, ранее балерина рассказала, что ее избранник Владимир был не единожды женат и имеет дочь, на которую выплачивает алименты. Она добавила, что мужчина далек от публичности, и ему нелегко воспринимать слишком пристальное внимание к себе. Возможно, этим и объясняется то, что Анастасия Волочкова редко размещает фото с ним у себя в микроблоге.