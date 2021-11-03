47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура

Владимир Винокур уже много лет счастлив в браке с женой Тамарой – история их союза очень интересна.

73-летний артист стал гостем программы "Легенда" на канале RTVI, в эфире которой признался, что изначально его брак задумывался как фиктивный. Эта история случилась больше сорока лет назад и, по словам самого Владимира Винокура, произошла совершенно неожиданно.

Дело в том, что в те времена существовало распределение. Предпочтение в столичном театре отдавалось артистам с московской пропиской, которой у молодого стажера Винокура не было. Тогда будущая жена юмориста сама проявила инициативу и предложила помощь.

"Мы можем вам сделать фиктивный брак бесплатно," – вспомнил слова неравнодушной девушки Владимир Натанович.

Мужчина согласился, правда, тогда же он возмутился понятию "фиктивный". Он пообещал будущей супруге, что со временем обязательно станет богатым и известным, чтобы женщина могла быть с ним счастлива и остаться навсегда. Тамара поверила мужчине, правда, помня о грязной тайне, до женитьбы обращалась к жениху только на "вы".

Юмористу удалось выполнить свое обещание: со временем он действительно стал очень популярным и даже получил большую квартиру от государства. Тамара все это время была рядом – так и получилось, что тот самый фиктивный брак длится уже 47 лет. У супругов есть взрослая дочь Анастасия и внук Федор. С годами этот союз показал себя гораздо более настоящим, чем браки многих других артистов.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что полуголый Владимир Винокур показал редкие кадры.