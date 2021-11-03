Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Вот и все": Сменившая пол Зудина объяснила резкие перемены
Известный телеведущий врезал Марии Шукшиной: Глупа, как пробка
"Мозги отвалились": выселенная тяжелобольная Казьмина показала нос
Топалов остался один: стало известно об уходе 31-летней Регины Тодоренко
партнеры
Среда
3 ноября
Лента новостей
21:48
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
21:31
Политолог Безпалько об отставках украинских министров: Пиар-шаги Зеленского
21:03
Бывшая любовница раскрыла гнилую подноготную известного артиста: Ей было 15, тебе 23
20:16
На западе Москвы под землю ушли бытовки
20:06
Разведенка Мельникова доверила детей чужому мужику
20:01
В Иркутской области потерпел крушение самолет Ан-12
19:47
Измотанные судами Гагарина и Исхаков не могут поделить детей
19:20
"До сих пор раздаем долги": оставшийся без работы Расторгуев взвыл из-за новой беды
18:57
В Твери кота по кличке Куар сделали смотрителем музея
18:42
"Распутье": актер сериала "Пищеблок" оказался в центре жестокого противостояния
18:18
"Мерзкий тип": Прогнавший Бузову со сцены директор МХАТа получил пинка
18:10
Собчак припомнила Маслякову скандал с однополым поцелуем
17:59
"500 тысяч мне не нужны": Кравец рассказала о вводе в спектакль МХАТа вместо Бузовой
17:50
Вдовиченков потерял 600 тысяч и остался без роскошного отдыха
17:48
Украинский депутат Балицкий признал невозможность войны с Россией
17:44
"Сегодня 40 дней": бросивший умирающую жену Шаляпин не может найти себе места
17:11
Морщинистые руки выдали возраст звезды "Клона" во время ритуала по привлечению денег
17:09
"На попе дырка вырезается": Певица Asti откровенно о пластических операциях
17:06
"Трепло и клоун": оплеванный Жорин ответил на приглашение звезды "Глухаря" встретиться на ринге
16:33
Шатающаяся Волочкова выдала большую тайну
16:32
Тест отрицательный: почему лишившемуся денег Серову отказали в выписке
16:23
Житель Сочи снял на видео ворующего хурму медвежонка
16:17
"Мне невыносимо обидно": Навка ополчилась на судей своей малолетней дочери
16:08
"Расслабляет": Дарья Мороз одинокими вечерами отдается неожиданной тайной страсти
15:52
Хотят убить: Лидия Федосеева-Шукшина боится покушения после кражи
15:41
Раздавленная разводом Ивлеева окончательно разочаровалась в бывшем: Разревусь, все будет в лужах!
15:41
Эксперт Юлин спрогнозировал начало глобальной войны
15:38
В России поставлен рекорд по инвестициям в недвижимость
15:17
"Ни одной морщинки": Откачавшая жир Долина помолодела на 20 лет
15:12
"Подставила": продюсер "Великолепного века" послал желающую вернуться в сериал подлую Узерли
15:04
"Продолжает его мочить!": Сына Зайцева вывели на чистую воду после скандала
14:53
Стас Пьеха рассказал об участии в шоу "Холостяк": Заниматься этим брезгливо
14:36
Хорошо устроился: Тимати застукали между ног роскошной блондинки
14:26
Завистливая Климова обругала демонстрирующую роскошные ноги дочь
14:24
Москвичка отдала интернет-колдунье 690 тысяч рублей
14:08
Дети Пугачевой потеряли отца: Скучаем!
14:02
"Не допускайте ее до живых людей!": дочь известного актера о бандитских и подлых выходках Дорониной
13:54
В Алтайском крае бетонная стена насмерть придавила двух женщин
13:52
"Какая мерзость": На могиле Децла промышляет скверный пакостник
13:50
Раскрыты мотивы женившегося на падчерице Солнцева: Уже на грани инцеста
13:38
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
13:27
"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
13:09
Разведенная Кабо вспылила из-за жалости окружающих: Я похожа на несчастную женщину?
12:59
"Очень рады": В спину изгнанной из МХАТа Бузовой попал очередной плевок
12:58
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "Трамвай "Желание"
12:37
Заговорили о трудностях в семье Николаева и Проскуряковой
12:32
Под Москвой при пожаре в квартире погиб человек
12:31
Ставший наркобароном актер "Бригады" умер от рака в хосписе
12:27
Неожиданный поворот в истории с уходом 58-летнего Домогарова
12:01
В России за сутки ковидом заболели 40 443 человек
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Я хохотал": Размазавшему Пугачеву по стенке Соседову влепили оплеуху
Пусть новая молодая жена его хоронит: дочь и внуки отказались проститься с умершим Кирилловым
Ургант высмеял униженную Бузову: Нужно открыть свой театр!
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
"Мерзкий тип": Прогнавший Бузову со сцены директор МХАТа получил пинка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура

47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура

Владимир Винокур уже много лет счастлив в браке с женой Тамарой – история их союза очень интересна.
прочитано 1428 раз

73-летний артист стал гостем программы "Легенда" на канале RTVI, в эфире которой признался, что изначально его брак задумывался как фиктивный. Эта история случилась больше сорока лет назад и, по словам самого Владимира Винокура, произошла совершенно неожиданно.

ПО ТЕМЕ

Винокур врезал оскорбившей "Аншлаг" Воробей

 Владимир Натанович Винокур

Владимир Натанович Винокур актер, юморист

Дело в том, что в те времена существовало распределение. Предпочтение в столичном театре отдавалось артистам с московской пропиской, которой у молодого стажера Винокура не было. Тогда будущая жена юмориста сама проявила инициативу и предложила помощь.

"Мы можем вам сделать фиктивный брак бесплатно," – вспомнил слова неравнодушной девушки Владимир Натанович.

Мужчина согласился, правда, тогда же он возмутился понятию "фиктивный". Он пообещал будущей супруге, что со временем обязательно станет богатым и известным, чтобы женщина могла быть с ним счастлива и остаться навсегда. Тамара поверила мужчине, правда, помня о грязной тайне, до женитьбы обращалась к жениху только на "вы".

Юмористу удалось выполнить свое обещание: со временем он действительно стал очень популярным и даже получил большую квартиру от государства. Тамара все это время была рядом – так и получилось, что тот самый фиктивный брак длится уже 47 лет. У супругов есть взрослая дочь Анастасия и внук Федор. С годами этот союз показал себя гораздо более настоящим, чем браки многих других артистов.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что полуголый Владимир Винокур показал редкие кадры.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 3 ноября 2021, 21:48 Источник: RTVI ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Юдашкина и Винокур померялись животами

комментарии

Ответить:

Гость 918235
Пожаловаться Ответить
Давайте не про ФИКТИВНЫЙ брак. Давайте про его ДОЛГИ.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает

Что происходит с девочкой
Шоу-бизнес

"До сих пор раздаем долги": оставшийся без работы Расторгуев взвыл из-за новой беды

Коронавирус нанес серьезный удар
Шоу-бизнес

"Продолжает его мочить!": Сына Зайцева вывели на чистую воду после скандала

Он не общается с отцом
Шоу-бизнес

Хотят убить: Лидия Федосеева-Шукшина боится покушения после кражи

Актриса никому не верит

Гороскоп

Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
2022-й станет решающим: 4 знака зодиака, жизнь которых кардинально изменится в следующем году
День рождения и судьба: как день недели, в который человек появился на свет, влияет на его жизнь и характер

Здоровье

В России за сутки ковидом заболели 40 443 человек
Доктор Мясников предупредил об опасности массовой вакцинации детей от ковида
Вирусолог Альтштейн поддержал продление удаленки для студентов
За сутки в России заболели ковидом 39 008 человек

Спорт

Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина

Регионы

В Твери кота по кличке Куар сделали смотрителем музея
В Алтайском крае бетонная стена насмерть придавила двух женщин
Под Москвой при пожаре в квартире погиб человек
Житель Пятигорска перевел мошенникам 2 миллиона рублей
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+