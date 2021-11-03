Измотанные судами Гагарина и Исхаков не могут поделить детей

Стороны пытаются мирным путем урегулировать конфликт.

Роман Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начинался красиво и напоминал легенду о Пигмалионе и Галатее. Он влюбился в нее во время съемок и сделал предложение в Париже, на мосту Влюбленных.

9 сентября 2014 года Гагарина и Исхаков поженились в Москве. Исхаков ранее не был женат, но встречался с актрисой Равшаной Курковой, с которой тоже, кстати, познакомился на съемках.

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков казались идеальной парой. Он – ее личный фотограф. Она – его муза. Она родила от него дочь Мию. Все было хорошо, но год назад певица внезапно ушла от мужа.



Теперь пара судится из-за прав на общение с дочерью. Исхаков утверждает, что Гагарина якобы не дает ему видеться с дочерью. Полина же отрицает это и говорит, что отец может видеть свое чадо хоть каждый день.

Друзья пары уверены, все дело в банальной ревности Исхакова и нового возлюбленного Гагариной.

Во вторник 3 ноября в Москве было назначено очередное заседание по данному вопросу, но было перенесено на декабрь...

Как стало известно, Исхаков решил полюбовно решить вопрос с Гагариной и мирным путем договориться о встречах с дочерью.

"Никаких препятствий Полина не чинит в общении с ребенком", – рассказал в беседе с Пятым каналом адвокат артистки Филипп Рябченко.

Также Исхаков претендует на встречи и общение с сыном Полины Гагариной от предыдущего брака. Фотограф воспитывал его как родного.