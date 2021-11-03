"До сих пор раздаем долги": оставшийся без работы Расторгуев взвыл из-за новой беды

Во время прошлогоднего режима самоизоляции почти все артисты остались без работы: из-за введенных повсеместно жестких ограничений им пришлось отменить концерты. В результате многие оказались в тяжелом материальном положении. После смягчения ограничений жизнь немного наладилась, но теперь случилась новая беда – пришла очередная волна коронавируса, и звездам вновь приходится отменять выступления.
Николай Расторгуев в программе "Светская хроника" на Пятом канале рассказал, что только на днях группа "Любэ" отыграла два концерта, которые были перенесены с марта прошлого года, когда музыканты были без работы.
"То есть мы до сих пор раздаем долги за локдаун 20 года," – буквально взвыл артист.
Музыкант очень расстроен из-за новой беды, ведь ситуация только-только начала стабилизироваться, а теперь опять все закрыли. При этом больше всего артист переживает не за себя или коллег по сцене, а за тех людей, которых не видят зрители. Чтобы состоялось выступление одной звезды, трудиться приходится целой ораве людей, и их заработок теперь также оказался под угрозой. Речь идет не только о музыкантах, но и о тех людях, которые продают билеты на концерты, убирают залы, настраивают свет и звук.
Согласны с лидером "Любэ" и многие другие звезды. Впрочем, большинство селебрити понимают, что все ограничения вынужденные и носят лишь временный характер. Всех расстраивают финансовые потери, но все понимают: самое главное – чтобы коварный вирус наконец отступил.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что вид изможденного Николая Расторгуева ужаснул поклонников.
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