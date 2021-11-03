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Шоу-бизнес
"Мерзкий тип": Прогнавший Бузову со сцены директор МХАТа получил пинка

"Мерзкий тип": Прогнавший Бузову со сцены директор МХАТа получил пинка

Обвиненного во лжи Владимира Кехмана смешали с грязью. Ольга Бузова спровоцировала острый конфликт.
прочитано 620 раз

Отмена спектакля "Чудесный грузин" со стороны МХАТа стала болезненным ударом для Ольги Бузовой. Согласно позиции директора театра, смотреть на поющую телеведущую народ не повалил — билеты не раскупили. Звезда с этим не согласилась и обвинила начальника во лжи. В гущу событий вмешался Станислав Садальский. Он заявил, что Ольга Бузова и ее обидчик имеют много общего.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Знаменитый актер окунулся в биографию руководителя МХАТа Владимира Кехмана и узнал, что он начинал театральную карьеру без опыта и должного образования, как и поющая телеведущая. Станислав Садальский фактически дал мужчине пинка, назвав его "прохиндеем от искусства".

Заслуженный артист РСФСР намекнул, что Владимир Кехман нечестным путем получил престижную должность. "Человек, сколотивший несметное состояние на бананах, успешно обанкротившийся в свою пользу, прискакал в Москву и возглавил МХАТ", — написал Станислав Садальский про обидчика Ольги Бузовой.

Пользователей Сети впечатлили факты о руководителе театра. Они поддержали посыл звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" и выразили свое негодование в "Инстаграм". Народ решил, что Владимир Кехман был назначен директором незаслуженно.

"И так сейчас везде, во всех сферах. Время преступных безумцев у власти", "Уже и искусство просрали, к сожалению", "Да сейчас вообще почти все заднеприводные и своих везде пихают", "Мерзкий тип", — выразились комментаторы. Остается ждать, отреагирует ли Ольга Бузова на поддержку Станислава Садальского.

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Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 ноября 2021, 18:18 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова явилась с полуголым мужчиной

комментарии

Ответить:

Гость886874
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И эта дрянь теперь считает себя обиженкой и будет поливать всех и вся через заказные статьи и интервью- не пора ли просто раздавить Эту вошь а, всем??????
...гость
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Единственное пожелание Владимиру Кехману КРЕПИТЬСЯ Сейчас польется грязь от твари бузовой , в огромном количестве Логики нет,не понимает ,просто нечем думать Осталась одна задница ,вот она ей и думает ,теперь можно понять какие мысли в этом месте
Гость884466
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В мае 2007 года занял пост генерального директора Михайловского театра. В 2009 году Кехман окончил продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.
...
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ВСЁ, началась травля,это уже отработано у этих мерзких типов из команды бузовой ,начнуть копать под Кехмана ,это отработано , надо же как то эту тупую бузову оправдать ,сделать несчастной ,что обидели бездарно-безголосую ,ВСЁ правильно сделали ,такой явный неадекватный поступок пригласить убожество на сцену театра ,и все замешано на том, как больше срубить денег у каждего мошенника были свои планы,свои мысли,а эта идиотка пешка ,НО сейчас, когда все встало на свои места ,бездарь выгнали из театра,теперь её ломает ,хочется как можно больше сделать гадости У этой <цензура> все плохие
гость
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Кехман, хорош уж тем, что уволили Боякова и Бузову! За это - спасибо!
...
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В июне на "премьере" этого фуфла "арчеры", хозяева и кукловоды этой марионетки Бузлы, всё чётко организовали и проплатили! Ажиотаж, рекламу, "аншлаг", Бякову в карман и т.д. Зато потом "отмоют" намного больше бабла. А Бузло - это их "прачка", поэтому её и суют во все щели и пиарят к месту и не к месту. Вот и вся хитрость, тем более, что владелец канала ТНТ "Газпром Медиа", бабла, как грязи, только "отмывай" и легализуй! И все довольны, все смеются, только наши денежки от газа растворяются в чужих карманах! Затратят миллион на кривляния Бузлы, а проведут как 10 лямов! 9 лямов - "чистая прибыль"
...
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Ну и что про бананы ,у бузовой арт директор матрешки продавал,а сейчас занимается темными делишками ,устраивая бездарь бузову в значимые места ,на этом фоне немалые деньги получает
...
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И ЭТОГО ИДИОТА садальского можно серьезно воспринимать,если он несет такую чушь ,с головой у него беда ,поэтому то и защищает такую же тупицу
Актер Станислав Садальский попытался разоблачить экспедицию съемочной группы фильма «Вызов» на МКС. Артист утверждает, что исполнительница главной роли Юлия Пересильд не летала в космос.
Однако Садальский скептически отнесся к новостям о полете команды в космос. Актер объяснил в комментарии изданию PopCornNews, почему убежден, что путешествие Пересильд и режиссера Шипенко — фейк.
. Никто никуда не летал, все рисуют в павильонах.вот ему надо лечиться
...
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ВОТ и Садальского вытащили ,работа команды ,они сейчас упорно находят побольше таких придурков ,как Садальский, ,вспомнили что он не плохо отзывался от бездарной бузовой,как она смотрелась на сцене театра ,но что сделаешь подтягиваются люди из команды бузовой к тем кто может сказать,кого можно убедить,кому можно и взяточку сунуть ,вытянуть из любого
и побольше ,тех кто, хоть что то ,хоть как то скажет слово положительное про это убогое существо НАДО набирать уродов,что будут убогую защищать А СЛАБО по популярнам актерам пройтись и собрать положительные слова про горе актрису ,а где Джигурда?
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