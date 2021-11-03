"Мерзкий тип": Прогнавший Бузову со сцены директор МХАТа получил пинка

Отмена спектакля "Чудесный грузин" со стороны МХАТа стала болезненным ударом для Ольги Бузовой. Согласно позиции директора театра, смотреть на поющую телеведущую народ не повалил — билеты не раскупили. Звезда с этим не согласилась и обвинила начальника во лжи. В гущу событий вмешался Станислав Садальский. Он заявил, что Ольга Бузова и ее обидчик имеют много общего.
Знаменитый актер окунулся в биографию руководителя МХАТа Владимира Кехмана и узнал, что он начинал театральную карьеру без опыта и должного образования, как и поющая телеведущая. Станислав Садальский фактически дал мужчине пинка, назвав его "прохиндеем от искусства".
Заслуженный артист РСФСР намекнул, что Владимир Кехман нечестным путем получил престижную должность. "Человек, сколотивший несметное состояние на бананах, успешно обанкротившийся в свою пользу, прискакал в Москву и возглавил МХАТ", — написал Станислав Садальский про обидчика Ольги Бузовой.
Пользователей Сети впечатлили факты о руководителе театра. Они поддержали посыл звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" и выразили свое негодование в "Инстаграм". Народ решил, что Владимир Кехман был назначен директором незаслуженно.
"И так сейчас везде, во всех сферах. Время преступных безумцев у власти", "Уже и искусство просрали, к сожалению", "Да сейчас вообще почти все заднеприводные и своих везде пихают", "Мерзкий тип", — выразились комментаторы. Остается ждать, отреагирует ли Ольга Бузова на поддержку Станислава Садальского.
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