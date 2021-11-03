Хорошо устроился: Тимати застукали между ног роскошной блондинки

Популярный холостяк успешно совмещает личную жизнь, заботу о детях и собственный бизнес. Сейчас Тимати находится в своем серф-лагере, наслаждаясь как водными развлечениями, так и приятной женской компанией. Об этом наглядно сообщила модель Саша Дони, разместив в "Инстаграм" пикантный ролик.
Когда роскошная блондинка лежала на шезлонге, согнув ноги, рэпер посвятил ей интригующий танец. Тимати начал двигаться перед девушкой, поэтому ей пришлось развести голые ноги. Очевидно, иначе оценить выступление артиста у нее бы не получилось. "Учитесь", — подписала провокационный ролик Саша Дони.
Известно, что на Мальдивах Тимати привлекают не только живописные виды, волны и женские тела. Рэпер проводит время со своей матерью Симоной и дочерью Алисой.
Родительница артиста уже разместила кадры с отдыха. На некоторых фото ее внучка выглядит крайне несчастной. Пользователи Сети осыпали мать Тимати соответствующими вопросами. "Как вы объясняете Алисе постоянную смену женщин у ее папы?", "У Алисы перед глазами постоянно меняющиеся женщины, зачем ее знакомить с каждой?" — поинтересовался народ.
Напомним, роман Тимати с моделью Сашей Дони заподозрили вскоре после окончания съемок шоу "Холостяк". Рэпер расстался с победительницей проекта Катей Сафаровой и быстро переключил свое внимание.
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