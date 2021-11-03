"Очень рады": В спину изгнанной из МХАТа Бузовой попал очередной плевок

Скандал с отменой спектакля "Чудесный грузин" набирает обороты. По данным, которые были опубликованы на сайте организации, Ольга Бузова не вышла на сцену, так как зрительский спрос на постановку оказался низким. Поскольку поющая телеведущая сочла эту информацию ложной, журналисты выяснили подробности у директора театра Владимира Кехмана.
Мужчина сравнил звезду "Дома-2" и Николая Цискаридзе. По его словам, артист балета просит гонорар в 500 тысяч рублей, а сбор составляет шесть миллионов. Владимир Кехман дал понять, что Ольга Бузова не позволила театру принести такой же высокий уровень дохода.
Руководитель МХАТа объяснил, что в постановки больше не будут набирать медийных личностей со стороны, так как это не рентабельно, и опыт с Ольгой Бузовой это подтвердил. Звезды не приводят с помощью "Инстаграм" достаточное количество публики, поскольку театральный формат далек от виртуального. "Театр останется всегда в "лайфе", и, конечно, мы этому очень рады", — сообщил Владимир Кехман.
По информации директора, на спектакль "Чудесный грузин", поставленный в афишу 2 ноября, распродали лишь 225 зрительных мест. Именно эта ситуация, как сообщил руководитель, не позволила Ольге Бузовой выйти на театральные подмостки.
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