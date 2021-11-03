Взвывшая от одиночества Бузова выставила напоказ новый фаллоимитатор: Все плохо!

В "историях" своего личного блога игривая поющая ведущая рассказала о результатах встречи. Оказалось, что писатель пришел к ней в гости вовсе не с пустыми руками. Одним из презентов стала книга автора с автографом, которую знаменитость обещала прочитать. Многих заинтересовал другой.
Ольга Бузова пообещала, что изучит труд Александра Цыпкина, а писатель якобы был даже не против послушать все ее альбомы. В "историях" дива показала запакованный фаллоимитатор, который преподнес ей новый знакомый. Она посмеялась, что писатель посмотрел на нее и посчитал, что у нее "настолько все плохо".
Писатель после интервью рассказал, что Ольга – человек крайне приятный и добрый. Он отметил, что теперь многое для него встало на свои места. Напомним, сейчас поющая ведущая снова одна. Она состояла в длительных отношениях с Давидом Манукяном, но к сожалению, и они оказались не совсем подходящими для нее.
Напомним, пара активно освещала свои отношения в соцсетях, из-за чего многие думали, что роман – это чистый пиар. Многие полагали, что, если все это правда, то вскоре нас ждет свадьба и красивые дети, но все завершилось не совсем так. Певица обвинила избранника в изменах и рукоприкладстве, а он позднее рассказал свою версию.
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