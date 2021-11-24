"Переспал с полстраны": измученная мужем Седокова сделала признание

Анна Седокова дала расширенное интервью, в котором рассказала о травмах детства и предательстве первого мужа.

Российская певица Анна Седокова счастливая жена и мать. Она замужем за спортсменом Янисом Тиммой, который младше ее на девять лет. Однако такая идиллия в жизни певицы была не всегда. Первый муж артистки жестоко предавал ее и не ценил ее преданность. Об этом певица рассказала в студии ютуб-шоу "вМесте".

Первым спутником жизни Анны Седоковой стал белорусский футболист Валентин Белькевич. Тогда певица уже выступала в составе группы "ВИА Гра". От него Седокова родила ребенка. Сейчас Анна признается, что в тех отношениях была абсолютно инфантильна и не видела всей катастрофы отношений с мужем, который тогда "уже переспал с половиной страны, имел обильные сексуальные контакты".

Второй возлюбленный Анны Седоковой Максим Чернявский тоже оказался гулякой. При этом сам он уверяет, что это певица изменяла ему. Третий жених Артем Комаров бросил Анну Седокову, когда она родила второго ребенка.

Сейчас Анна Седокова счастлива с баскетболистом Янисом Тиммой. Пару считают одной из самых ярких в отечественном шоу-бизнесе. Певица признается, что все, что было до него, для нее ненастоящее, и полюбила всерьез она только сейчас. В прошлом году пара зарегистрировала отношения официально.