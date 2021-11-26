Почему дочь Началовой не пускают на сцену: Раскрыта тайна

У дочки Юлии Началовой не такая легкая судьба. Астролог Залина Павлова рассказала, что ждет ее в будущем.

За Верой Алдониной уже несколько лет следит вся страна. Когда в марте 2019 года из жизни ушла Юлия Началова, народ запереживал, что же будет с ее юной наследницей. Теперь россияне следят за началом ее творческого пути.

Девочка выступила вместе с Александром Панайотовым в шоу "Дуэты". Тогда артисты исполнили песню ныне ушедшей артистки "Герой не моего романа". Однако музыкальной кареьре девочки рады не все. Отец Юлии Началовой не пускает Веру в шоу-бизнес. Астролог раскрыл тайну и объяснил, в чем дело.

"Позиция дедушки вполне разумна, но читается в ее гороскопе как "ограничительной в действиях". На этой почве могут быть конфликты, но я бы рекомендовала прислушиваться к мнению старшего поколения и развиваться в спокойном темпе, без рывков", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Залина Павлова.

Несмотря на споры, которые могу возникать между родственниками, у 14-летней восходящей звезды есть шансы пойти по следам мамы. Об этом говорит ее талант. Зрители были в восторге. когда увидели касавицу на сцене, многим очень понравился ее вокал.

"Мы однозначно еще услышим о ней. Но всему свое время. Несмотря на то, что она обладает всеми необходимыми данными, самый идеальный возраст для ее выхода в мир шоу-бизнеса – это 22-24 года", – заявил эксперт.