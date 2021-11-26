Вложится в нее и сделает суперзвездой: Кравец о богатом покровителе дочери покойной Началовой

Дуэт Веры Алдониной и Александр Панайотова "Герой не моего романа" в шоу "Дуэты" на телеканале "Россия" потряс публику и был признан лучшим. Следила за выступлением дочери покойной Юлии Началовой и ее коллега – модель, актриса и певица Алена Кравец.

прочитано 286 раз