Вложится в нее и сделает суперзвездой: Кравец о богатом покровителе дочери покойной Началовой

"Верочка – очень талантливая девочка, – умиляется Кравец. – У нее есть и красивый голос, и точеная фигура, и эффектная внешность, и яркая харизма. Конечно, с такими шикарными данными обязательно надо делать карьеру в шоу-бизнесе, быть на сцене и на экране".
Кравец исповедует принцип великой Пугачевой: "Талантливым людям надо помогать, а бездарность сама себе дорогу пробьет!" Поэтому она решила всецело помочь Верочке. "Я хотела бы стать ее продюсером – вложиться, раскрутить, сделать суперзвездой, какой была и ее так рано ушедшая от нас мама", – заверила Алена.
Сегодня раскрутить артиста с "нуля", как говорят продюсеры можно примерно за два миллиона долларов, из которых 150 тысяч может уйти на запись дебютного альбома. "Я понимаю, что у живущих на пенсию дедушки и бабушки Верочки таких денег нет, поэтому я максимально хотела бы помочь девочке, – говорит щедрая Алена. – У меня много связей в этой сфере, я и сама дам денег, и познакомлю Верочку с нужными людьми, найду ее богатого покровителя который вложится и поможет таланту. Это такая сфера, где меценаты очень важны!"
Словом, Кравец готова стать дочери Началовой второй мамой. "Все, что у меня есть – деньги, связи, репутацию, опыт – я готова передать Верочке, чтобы она стала популярной, известной, любимой, – пояснила добросердечная Алена. – Она – достойна!"