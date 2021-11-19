Брала кредиты и занимала у друзей: известная актриса вслед за Волочковой лишилась денег

71-летняя Надежда Кузина актриса театра, организатор крупных культурных событий, гастролей звезд и болших проектов, таких как "Балет Москва" и "Алые паруса".
Сегодня она наряду с Константином Райкиным и Евгением Петросяном входит в состав правления Центрального дома работников искусств и работает замдиректора "Русского театра марионеток".
Надежда Кузина рассказала, что недавно ее обокрали мошенники. Все началось со знакомства со вполне интеллигентным молодым человеком. Он предложил ей побороться за грант для родного театра, которому она отдала больше 20 лет своей жизни.
Новые знакомые предложили ей делать для начала регулярные взносы. Надежда Кузина брала кредиты и занимала деньги у друзей и знакомых, чтобы отдать их "на благое дело". В итоге она отдала три миллиона рублей, и только потом поняла, что обманута. Долгожданный государственный грант театру так и не дали. Проводится проверка.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова потеряла деньги из-за финансовой пирамиды. Доверчивая балерина вложила в привлекательный проект собственные средства и в итоге лишилась миллионов рублей.