Обгоревшая Хлебникова пришла в себя

На прошлой неделе в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве произошел пожар. Сгорело 10 квадратных метров квартиры. Отравленная угарным газом певица была доставлена в больницу. У 56-летней артистки, в крови которой был обнаружен алкоголь, обожжено 20% лица. Также есть ожоги на голове, груди и бедрах разной степени тяжести.
Состояние Хлебниковой до сих пор оценивается как тяжелое, однако она пришла в сознание. Об этом сообщили журналистам друзья артистки. Певицу отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, она может дышать самостоятельно. Ее жизни больше ничего не угрожает.
Кстати, Хлебникова находится в медучреждении под чужим именем. Как рассказывал знакомый артистки Яков Яблочник, это было сделано, поскольку вокруг знаменитости складывается нездоровая ситуация. Медикам, наблюдающим за певицей, запретили давать какие-либо комментарии по поводу ее здоровья.
Ранее сосед Марины Хлебниковой рассказал, каково ему жилось рядом с артисткой. По его словам, звезда 90-х заливала его четыре раза, а рабочие во время ремонта в квартире певицы испортили лифт, который она позже восстановила за свой счет.