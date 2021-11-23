"Пониженное стремление к жизни": психиатр вынесла вердикт обгоревшей Хлебниковой

По мнению медика, певице, которая сейчас лежит в ожоговом отделении НИИ им. Н. В. Склифосовского, после полученных жутких травм понадобится долгое физическое, моральное и психологическое восстановление. В этом ее должны поддержать родственники и поклонники.
56-летней Марине Хлебниковой нужно получать как можно больше положительных эмоций. Жанна Гарданова отметила, что у звезды 90-х были все признаки депрессии: пониженное настроение, замедленное течение мыслей, она мало общалась с окружающими.
Объяснение такого состояния артистки она видит в том, что слава Марины Хлебниковой осталась далеко позади и снизилось количество социальных контактов. Знаменитость перестала получать эмоциональную подпитку извне. К тому же, как отметила психиатр, в последние годы было видно, что исполнительница сильно истощена, что тоже характерно для тяжелой депрессии, когда человеку не хочется есть.
По мнению специалиста, состояние Марины Хлебниковой усугубилось на фоне ее истероидного типа личности. Она констатировала, что, к сожалению, у звезды не нашлось необходимой поддержки от родных и близких. Ведь ее дочь Доминика давно взрослая и живет своей жизнью. Теперь же ей это будет необходимо, как никогда.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Марину Хлебникову отключили от ИВЛ. Теперь она дышит самостоятельно.