"Для меня это дико!": Боня плеснула ядом в изуродованную страшным пожаром Хлебникову

В столичном отеле "Метрополь" вручили Премию Лидеров Общественного Мнения. Речь идет про ярких личностей, совершивших настоящий прорыв в самых разных сферах, которые потрясли общественность в уходящем 2021 году. Инфлюенсеры со всех уголков страны получили официальный титул рекордсмена России. А вела торжественную церемонию 41-летняя Виктория Боня – участница конкурсов красоты "Краса России" и "Мисс Земля".

Кажется, что Боня – это само совершенство. Изысканная, утонченная, стильная – она покорила всех гостей своей красотой и молодостью. А пресса окружила ее с вопросами. Интересовало, например, как 27 ноября она будет отмечать очередной день рождения. "Просто соберусь в кругу своих родных и близких", – улыбается красавица.

Не обошлось и без расспросов про певицу Марину Хлебникову, с которой накануне случилась большая беда. Правда, у Бони не нашлось слов поддержки и сочувствия – только яд в адрес пострадавшей.

"Для меня это дико, – возмущается Боня. – Люди, которые курят дома, курят в постели и могут заснуть с сигаретой – это печаль".

При этом всем настоятельно советует брать с нее пример. "Я очень горжусь собой и тем состоянием, в котором пребываю сегодня, – уверяет Виктория. – Я уже много лет не выпиваю ни на свой день рождения, ни на новый год. Ине курю. К этому нужно просто прийти".

"А когда ты все время в работе и можешь дома закурить сигарету и с ней уснуть, то это уже какой-то звоночек", – заключила звезда.

Напомним, в квартире Марины Хлебниковой случился страшный пожар. У певицы обгорела почти треть тела – серьезно обезображено огнем лицо, сгорели волосы, пострадали ступни и грудь. По словам врачей, реабилитация и восстановление займут годы.