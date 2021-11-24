"Нездоровая ситуация": обгоревшую Хлебникову прячут в больнице под чужим именем

Приятель исполнительницы объяснил, что ее родные не хотят, чтобы в СМИ попала информация о состоянии знаменитости. Он отметил, что наблюдающих за вокалисткой медиков попросили не давать каких-либо комментариев журналистам о звездной пациентке.
Более того, Яков Яблочник заявил, что Марина Хлебникова находится в реанимации под чужим именем. "Какая-то нездоровая ситуация складывается вокруг ее персоны", — добавил товарищ знаменитости.
Знакомый подтвердил, что больше всего у его подруги пострадали в огне лицо и волосы. Он также заявил, что несмотря на то, что певицу отключили от аппарата ИВЛ, говорить о скором выздоровлении рано. Звезда начала самостоятельно дышать и может открывать глаза, но ее самочувствие все еще вызывает серьезные опасения.
Яков Яблочник отметил, что после пожара у тяжелых пациентов появляется нарушение памяти о событиях, предшествовавших приступу заболевания либо травмирующему событию. По его словам, на восстановление памяти у одних уходит несколько недель, а у других – годы.
Напомним, жуткие пожар произошел в квартире 56-летней певицы на минувшей неделе. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки или непотушенная сигарета. Марина Хлебникова получила сильные ожоги и была госпитализирована с места трагедии. Медики подключили звезду к аппарату ИВЛ, а потом ввели в искусственную кому.