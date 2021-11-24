"Нездоровая ситуация": обгоревшую Хлебникову прячут в больнице под чужим именем

Близкие не спешат обнародовать подробности состояния пострадавшей в пожаре Марины Хлебниковой. Из-за этого у поклонников возникают разные домыслы. Друг певицы Яков Яблочник пролил свет на то, что сейчас происходит с артисткой.

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