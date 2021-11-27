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Шоу-бизнес
Годами ремонт, заливала квартиру: сосед о странностях в доме обгоревшей Хлебниковой

Годами ремонт, заливала квартиру: сосед о странностях в доме обгоревшей Хлебниковой

Соседи Марины Хлебниковой рассказали, каково им жилось по соседству со звездой.
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Артистка уже неделю лежит в ожоговой реанимации в НИИ Склифосовского, куда она поступила после страшного пожара в своей квартире. СМИ постоянно рассказывают о состоянии Марины. Недавно появилась информация, что артистке стало лучше и ее отключили от аппарата ИВЛ.

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Директор Хлебниковой заявил, что состояние улучшается. Однако Марину ждет долгий процесс реабилитации из-за серьезных поражений ожогами. Лечащий врач даже предполагает, что артистке понадобится пересадка кожи и ее лицо после этого может измениться до неузнаваемости.

В Сети продолжаются жаркие споры относительно виновников пожара и эмоционального состояния Марины Хлебниковой. Когда звезда поступила в больницу, в ее крови обнаружили алкоголь. С тех пор многие уверены, что она была в глубокой депрессии и злоупотребляла спиртным. Именно состояние опьянения, считают недоброжелатели, стало причиной страшной трагедии.

Тем не менее, близкие артистки и ее директор эту информацию опровергли. Присоединились к ним и соседи Марины из дома на Ратной улице. Они отметили, что пьяной Хлебникову не видели, она не нарушала общественный порядок. Сосед рассказал, что артистка заливала его четыре раза и рабочие во время ремонта испортили лифт, который она позже восстановила за свой счет. "Ремонт у нее шел три года. Всех соседей, конечно, он доставал", - рассказал жилец дома.

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Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
27 ноября 2021, 13:33 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

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