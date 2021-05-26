Флирт Киркорова с Пугачевой и странный торт: яркие конфузы на юбилее Орбакайте

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте с размахом отметила 50-летие. Она пригласила близких и друзей в "Московский городской гольф-клуб".
На вечеринке были все самые значимые артисты, и не только российские – Александр Ревва, Яна Рудковская, Валерия и Иосиф Пригожин, Лев Лещенко, Борис Моисеев, Владимир Пресняков, Олеся Судзиловская. Родители звезды – мама Алла Пугачева и папа Миколас Орбакас были самыми почетными гостями.
Алла Пугачева произнесла пронзительную и трогательную речь, от которой невозможно было сдержать слезы. Она назвала Кристину Орбакайте божьим даром и отметила, что не каждой современной артистке удается сохранить лицо в мире шоу-бизнеса.
Певец Филипп Киркоров тоже приехал на праздник. Он отметил, что мать и дочь выглядят просто сногсшибательно. Неожиданно во время его речи Алла Пугачева отвесила ему встречный нежный комплимент "Филечка, ты тоже очень хорошо выглядишь".
В ответ на это Киркоров не сдержался и назвал свою бывшую жену "Аллусечкой" в присутствии недоумевающего Максима Галкина. Гости оценили этот показной конфуз.
Очередным сюрпризом стала новая песня Кристины Орбакайте. О чем же еще петь в 50 лет, как ни о себе любимой! Так что новый хит так и называется "Я – Кристина Орбакайте".
На пышной звездной вечеринке все было отменно. И танцы, и программа, и накрытый стол. Но слегка подпортил впечатление торт.
Когда Кристина Орбакайте собралась начала загадывать желание, вдруг стало ясно, что никто не зажег свечи. Певица с юмором отнеслась к этому и начала резать торт. Но и тут снова произошла заминка…
Кристина несколько раз попыталась разрезать торт, но это, казалось, было невозможно. Помогать ей вызвались представители сильного пола.
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