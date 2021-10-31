Волочкова сбежала от нового возлюбленного

Недавно Анастасия Волочкова презентовала своего очередного возлюбленного, которого поклонники высмеяли, поскольку он ничем не отличается от предыдущих "любимых мужчин" балерины.
Многие пророчат артистке еще одно громкое расставание, так как она выставляет напоказ каждый свой шаг и слишком много говорит о своем любимом. Некоторые считают в то, что счастье любит тишину и не верят в "красивую картинку", которую Анастасия показывает в своем Инстаграме.
Недавно Волочкова сообщила о том, что она улетела за границу – балерина решила переждать очередной локдаун в Турции. Однако поклонники остались в недоумении из-за того, что она отправилась на отдых одна, без сопровождения своего возлюбленного Владимира.
Многие предположили, что мужчина сбежал от артистки, и они больше не вместе. Подписчиков смутило, что Волочкова, "кричащая" о своем счастье и безграничной любви с каждого поста и сториз, улетела на отдых одна.
Тем не менее, балерина поспешила успокоить своих поклонников, сообщив, что у нее в отношениях все хорошо. Оказалось, что мужчина сильно заболел прямо перед запланированным вылетом и решил, что лучше будет, если он останется в Москве, чтобы выздороветь. Анастасия же все равно решила полететь на отдых, оставив Владимира одного.
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