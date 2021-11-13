"Терпеть не могу": Градский набросился на Пелагею в эфире Первого канала

Судейство в шоу "Голос" одно из самых непростых занятий, на которые решаются российские звезды. Сейчас "Первый канал" транслирует в эфире уже 10-й сезон музыкального проекта, где идут "слепые прослушивания". Члены жюри воспринимают вокал участников лишь на слух, повернувшись к сцене спиной. В последнем выпуске программы Александр Градский не выдержал эмоционального давления и набросился на Пелагею с конфликтным заявлением.
Одна из участниц выступила с хитом группы "Ночные снайперы". Ценитель музыкального искусства Александр Градский сказал, что песня ему неизвестна. Пелагея объяснила партнеру происхождение композиции, а он в ответ разразился гневной отповедью.
Знаменитый мужчина устроил скандал из-за того, что шлягер его рассердил. Александр Градский в пух и прах разнес чужое творчество, сделав заявление. "У нормальных авторов пишется по-другому! То есть ударение поэтическое должно совпадать с ударением музыкальным. Сейчас это популярно, но я терпеть не могу", — признался критик.
Напомним, Александр Градский уже устраивал провокации на съемках суперпроекта "Голос". Певец показал нездоровый интерес к молоденькой брюнетке из Абхазии. Музыкант сулит своей фаворитке победу в конкурсе, хотя она выбрала наставником другого.