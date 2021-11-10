"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым

Дочь Юлии Началовой спела хит своей мамы вместе с Александром Панайотовым. Бари Алибасов-младший объяснил всю точку зрения на этот счет.

Совсем недавно в эфире телеканала "Россия-1" вышел новый выпуск шоу "Дуэты". В какой-то момент на сцену вышел Александр Панайотов, чтобы исполнить песню ныне покойной Юлии Началой "Герой не моего романа". За большой стенкой стоял второй участник, которого было слышно, но не видно.

До последнего никто не знал, кто же находится по другую сторону ширмы. Лишь в конце, когда декорация поднялась, все увидели, что вместе с участником "Голоса" легендарную композицию пела Вера – дочка знаменитой артистки. Панайотов дал волю эмоциям и пустил скупую мужскую слезу.

"Показуха или дань памяти? В действиях разницы обычно нету, вопрос – в отношении хозяев информационного повода. В этом случае, хозяева информационного повода – семья Юлии Началовой, это те, кому принадлежат ее авторские права. Если они это воспринимают как показуху, значит, это показуха, если для них это день памяти, значит, так оно и есть", – дал свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Бари Алибасов-младший.

Многие зрители были в восторге от такого неожиданного и красивого дуэта. Выступление понравилось практически всем. Естественно, нашлись хейтеры, которые уверены, что наследнице Началовой очень не легко дался такой выход на сцену.

"Безусловно, тяжело. Чем раньше ты принимаешь груз своих родителей на себя, тем ты раньше взрослеешь и начинаешь воспринимать жизнь с точки зрения человека ответственного. Если Вера в более раннем возрасте начинает принимать на себя такую ответственность, то это, безусловно, даст ей силу. Единственное, не хочется, чтобы она это делала против своей воли", – подытожил сын известного продюсера.