Родители Началовой запретили внучке строить карьеру певицы

Поклонники в изумлении слушают пение 14-летней Веры Алдониной и приходят к выводу, что ангельский голос девочки один в один напоминает голос ее покойной матери.
Бабушка и дедушка, с которыми и живет дочь Юлии Началовой, выступили категорически против продолжения музыкальной карьеры. Хотя не секрет, что дед Веры сам сочинял песни для Юли Началовой и культивировал в ней музыкальный талант.
Недавно Вера Алдонина выступила с Александром Панайотовым на телевидении и исполнила композицию Юлии Началовой "Герой не моего романа". Зрители признали, что голос девочки божественен, и запрещать ей заниматься музыкой просто бессмысленно.
Юлия Началова очень рано пришла в шоу-бизнес и познала славу, а с ней и несчастную любовь, поэтому бабушка и дедушка боятся повторения истории. Родственники Веры Алдониной хотят, чтобы сначала девочка закончила учебу, а уж потом занималась музыкой.
Напомним, Юлия Началова умерла 19 марта 2019 года в возрасте 38 лет. У певицы диагностировали множество болезней, которые обострились на фоне сепсиса. Молодая и талантливая артистка сгорела от болезней буквально за три дня.