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Шоу-бизнес
После слухов о разводе с Богомоловым Собчак готовится покинуть дом

После слухов о разводе с Богомоловым Собчак готовится покинуть дом

Судя по всему, в ближайшем будущем Ксения Собчак планирует сменить место жительства.
прочитано 255 раз

Накануне журналистка рассказала подписчикам в "Инстаграме", что сейчас она очень активно занимается обустройством своего нового дома. Блондинка серьезно подходит к выбору каждой детали, которая будет в ее жилище. Ксения Собчак пообещала фолловерам, что результат ее выбора они смогут увидеть уже совсем скоро.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

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Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

Из слов блондинки некоторые пользователи пришли к выводу, что Собчак готовится покинуть дом, в котором она живет с Богомоловым. А поедет ли режиссер с ней в новое гнездышко, осталось непонятным.

"У вас свой дом, у Константина – свой?!" – поинтересовались подписчики.

Ксения Собчак не стала отвечать на провокационный вопрос. Слухи о разводе пары ходят давно – едва ли не с самой свадьбы журналистки и режиссера. Публика то и дело находит якобы очевидные доказательства остывших чувств супругов, однако ни один из них эти слухи никогда и не подтверждал.

Недавно Константин Богомолов появился на публике без обручального кольца, что стало веским поводом для домыслов о разладе. Сама же Ксения Собчак кольцо, символизирующее брачные узы, пока не снимала, но на день рождения сына почему-то пришла без мужа, и это тоже очень смутило народ, следящий за отношениями в звездной семье.

Свою лепту в слухи о разводе пары внес и продюсер Валерий Комиссаров, который уверен, что брак Ксении Собчак обречен на провал.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2021, 09:37 Источник: Инстаграм • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак появилась с Богомоловым после слухов о разводе

комментарии

Ответить:

Гость908051
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Эта квакающая и завистливая грязная жаба Собачатина \.думаю,нужна ль вообще какому-нибудь нормальному мужчине.Даже ее деньги не привлекли ни одного богатого.Катафальщица она.Это и останется при ней.
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