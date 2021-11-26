После слухов о разводе с Богомоловым Собчак готовится покинуть дом

Судя по всему, в ближайшем будущем Ксения Собчак планирует сменить место жительства.

Накануне журналистка рассказала подписчикам в "Инстаграме", что сейчас она очень активно занимается обустройством своего нового дома. Блондинка серьезно подходит к выбору каждой детали, которая будет в ее жилище. Ксения Собчак пообещала фолловерам, что результат ее выбора они смогут увидеть уже совсем скоро.

Из слов блондинки некоторые пользователи пришли к выводу, что Собчак готовится покинуть дом, в котором она живет с Богомоловым. А поедет ли режиссер с ней в новое гнездышко, осталось непонятным.

"У вас свой дом, у Константина – свой?!" – поинтересовались подписчики.



Ксения Собчак не стала отвечать на провокационный вопрос. Слухи о разводе пары ходят давно – едва ли не с самой свадьбы журналистки и режиссера. Публика то и дело находит якобы очевидные доказательства остывших чувств супругов, однако ни один из них эти слухи никогда и не подтверждал.

Недавно Константин Богомолов появился на публике без обручального кольца, что стало веским поводом для домыслов о разладе. Сама же Ксения Собчак кольцо, символизирующее брачные узы, пока не снимала, но на день рождения сына почему-то пришла без мужа, и это тоже очень смутило народ, следящий за отношениями в звездной семье.

Свою лепту в слухи о разводе пары внес и продюсер Валерий Комиссаров, который уверен, что брак Ксении Собчак обречен на провал.