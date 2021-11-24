"Лучше в одежде": Оголившая немолодое тело Волочкова вызвала оторопь

Анастасия Волочкова не перестает удивлять поклонников откровенными фото.

Балерина с удовольствием публикует в своем блоге снимки различного характера, довольно часто "королеву шпагата" можно увидеть в компрометирующих позах и неоднозначных локациях. Поклонники не устают обсуждать каждый новый выход Анастасии.

Волочкова выложила очередную откровенную фотографию в зеркало, на которой предстала в совместном голубом купальнике. Подписчики посчитали, что подобный образ артистке не идет. Некоторые отметили, что ее тело выглядит уже не таким молодым.

"Настя, вы гораздо лучше смотритесь в одежде", "Какой стройный немолодой мужчина в голубом купальнике", "Уже не прилично так фотографироваться", "Плечи шире бедер, а где же женская стать", "Для 70 лет вполне себе....или ей больше? ", "Ничего нового, жаль (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала длинный хвалебный пост о себе. Такое самолюбование вызвало смешанные чувства у подписчиков. Многие посчитали, что Анастасии стоило бы вести себя чуть скромнее. По мнению комментаторов, балерине стоило бы быть более интеллигентной и сдержанной во всем.