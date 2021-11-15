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Шоу-бизнес
Трясущаяся Ротару привела народ в ужас: Поражение мозжечка или интоксикация

Трясущаяся Ротару привела народ в ужас: Поражение мозжечка или интоксикация

Состояние 74-летней знаменитости серьезно напугало поклонников. Недавно в Сети появилось видео, на котором все заметили то, как сильно трясутся руки у звезды.
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Публика тут же забила тревогу. Народ принялся писать, что София Ротару может быть серьезно больна, а потому ей срочно необходимо обследоваться у грамотных специалистов. Появились слухи о том, что у артистки якобы может быть страшная болезнь Паркинсона, которой сейчас страдает Вячеслав Зайцев.

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Врач-невролог Илья Грачев слегка успокоил публику. Он отметил, что не стоит пытаться поставить диагноз по видео, но он убежден, что проверить здоровье артистке необходимо в срочном порядке. Специалист подчеркнул, что "тянуть не надо", так как у здорового человека подобные симптомы обычно не наблюдаются.

По словам эксперта, признаки болезни Паркинсона на кадрах и правда присутствуют, но подобные проявления могут наблюдать и при других недугах. "Поражение мозжечка или интоксикация", – предположил Грачев. Бывший директор указала, что ранее артистку беспокоило лишь одно заболевание – астма. Однако таким образом она не проявляется.

Некоторые поклонники предположили, что тремор мог возникнуть из-за переутомления или стрессовой ситуации. При этом организаторы концерта уверяют, что никаких поводов для переживаний у Софии Ротару не было, а потому они никак не могут объяснить нашумевшие кадры.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 ноября 2021, 11:10 Источник: "НТВ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что годы сделали с Ротару

комментарии

Ответить:

Гость899525
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Руки трясущиеся,руки загребущие.Поёт под фанеру,потому что астма.И кто те люди,что платят большие деньги за какие то концерты?Разве что состоятельные бизнесмены что заказывают её на день рождение своей бабушки или свекрови?
Гость890767
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Не надо в морду колоть ботулотоксины.
гость
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Для этой старой фанерщицы остается главное клянчить у россиян деньги.Даже если приползти придется.
1

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