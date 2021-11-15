Трясущаяся Ротару привела народ в ужас: Поражение мозжечка или интоксикация

Публика тут же забила тревогу. Народ принялся писать, что София Ротару может быть серьезно больна, а потому ей срочно необходимо обследоваться у грамотных специалистов. Появились слухи о том, что у артистки якобы может быть страшная болезнь Паркинсона, которой сейчас страдает Вячеслав Зайцев.
Врач-невролог Илья Грачев слегка успокоил публику. Он отметил, что не стоит пытаться поставить диагноз по видео, но он убежден, что проверить здоровье артистке необходимо в срочном порядке. Специалист подчеркнул, что "тянуть не надо", так как у здорового человека подобные симптомы обычно не наблюдаются.
По словам эксперта, признаки болезни Паркинсона на кадрах и правда присутствуют, но подобные проявления могут наблюдать и при других недугах. "Поражение мозжечка или интоксикация", – предположил Грачев. Бывший директор указала, что ранее артистку беспокоило лишь одно заболевание – астма. Однако таким образом она не проявляется.
Некоторые поклонники предположили, что тремор мог возникнуть из-за переутомления или стрессовой ситуации. При этом организаторы концерта уверяют, что никаких поводов для переживаний у Софии Ротару не было, а потому они никак не могут объяснить нашумевшие кадры.