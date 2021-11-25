"Ненормальная": считающая себя идеальной Кудрявцева устроила склоку невестке

Телеведущая Лера Кудрявцева честно рассказала об отношениях с женой сына.

Лера Кудрявцева считает себя лучшей свекровью на планете. Однако думает ли так ее невестка Анастасия, большой вопрос.

На днях ведущая скандального шоу "Секрет на миллион" на НТВ решила вставить свои пять копеек в семейную жизнь сына и заявила, что ее сноха чересчур сильно опекает своего ребенка.

Напомним, Лера Кудрявцева стала бабушкой и мамой младшей дочки почти одновременно. У ее старшего сына родился мальчик, которого назвали Лев. Почти одновременно с этим периодом времени Лера Кудрявцева сама снова стала матерью. У нее появилась младшая дочь Маша, пишет ФАН.

"Моя невестка Настя — прекрасная мама. Конечно, она гиперопекает, трясется над моим внуком Левушкой", – заявила Кудрявцева.

При этом сама телеведущая прекрасно понимает, как важно уделять детям все свое свободное время и окружать их заботой и вниманием. В ее "Инстагарм" особое место занимают публикации с ее драгоценной дочуркой.

"Я ненормальная мама в том плане, что Маша сейчас — мое все", – приводит "КП" слова Кудрявцевой.



Ранее Лера Кудрявцева призналась, что во время беременности у нее развились странные пристрастия. Например, ей ужасно нравился запах метро.