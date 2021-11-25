"Самое главное молиться и верить": Павлиашвили столкнулся со страшным диагнозом

Сосо Павлиашвили вышел на связь с поклонниками и рассказал о болезни.

Скандально известная российская певица Анастасия Макеева перепугала поклонников странным заявлением о коллеге Сосо Павлиашвили. Россияне заподозрили, что артист пропал из поля зрения из-за серьезной болезни.

По словам Макеевой, 57-летний Сосо Павлиашвили действительно имеет проблемы со здоровьем. Об этом она узнала во время разговора с юмористом Евгением Петросяном.

После таких новостей в Сети поползли слухи о различных диагнозах артиста. Слухи подогревало то, что Макеева не сообщила, чем именно болеет Сосо Павлиашвили. Понятно было одно: ситуация серьезнее некуда.

В беседе с журналистами Павлиашвили рассказал, что перенес коронавирус. Он отметил, что болел практически бессимптомно и сейчас уже чувствует себя хорошо. О других болезнях он не сообщил.

"Самое главное — молиться, верить в доброе и хорошее. Я желаю всем, кто болеет, чтобы у них все прошло, как у меня. Я фактически не почувствовал болезнь. Меня сразу изолировали", — приводит слова Павлиашвили Teleprogramma.

На днях Сосо Павлиашвили уже анонсировал предстоящий новогодний концерт в Крокусе. В праздничном шоу примут участие самые яркие российские звезды.