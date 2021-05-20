Сосо Павлиашвили рассказал о жутком инциденте на своем концерте

Сосо Павлиашвили вспомнил, как ему пришлось разнимать дерущихся женщин на своем концерте.

Харизматичный грузин стал гостем ютуб-шоу "Бар в большом городе", в рамках которого вспомнил неприятную историю, произошедшую на одном из его концертов. Ведущая шоу спросила певца, случалось ли так, что из-за него кто-то дрался. В ответ Сосо Павлиашвили рассказал, как за него жестко схлестнулись поклонницы.

Артист пел на сцене клуба, когда две женщины начали ожесточенно толкать друг друга, пытаясь поближе подойти к звезде. Замечания музыканта их не остановили. Когда Павлиашвили запел свою знаменитую песню "Арго", фанатки стали хватать друг друга за волосы. Не переставая петь, музыкант бросился разнимать разошедшихся поклонниц, а затем попросил их спутников внимательно следить за ними и продолжил концерт.

Этот неприятный случай музыкант запомнил надолго. Его удивило, что несмотря на одухотворенность и даже некую божественность композиции "Арго", фанатки не остановились и пустились во все тяжкие.

Ранее Сосо Павлиашвили заявлял, что его песни несут лишь добро. Музыкант негативно высказывался о современных треках, в которых часто звучат оскорбления. По мнению артиста, родители позволяющие детям слушать такую музыку, дают понять, что неуважительное отношение к женщинам – это норма. Сам Сосо Павлиашвили оберегает дочерей от такой модной нынче музыки.