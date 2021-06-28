Новая беда: у певицы МакSим заподозрили еще одно серьезное заболевание

Певица Максим все еще пребывает в тяжелом состоянии. Врачи изо всех сил борются за здоровье звезды.

Марина Максимова была госпитализирована с подозрением на вирусную пневмонию еще 15 июня. В клинике медики сразу провели именитой пациентке обследование, в результате которого были обнаружены симптомы, свидетельствующие о сопутствующем заболевании. С тех пор состояние певицы Максим все время ухудшалось. Накануне даже стало известно о том, что певицу Максим перевели с ИВЛ на более мощный аппарат ЭКМО.

Спустя несколько дней после первичного обследования врачи пришли к выводу, что помимо пневмонии, Максимова может страдать болезнью, поражающей печень. Предположительно, эта болезнь находится в хронической стадии, и она могла никак не проявлять себя ранее. Однако при ковиде именно это заболевание могло привести к осложнениям, так как пациенты с таким диагнозом находятся в группе риска – об этом сообщило издание "МК".

Сейчас исполнительница по-прежнему чувствует себя плохо. Пару дней назад врачи даже опасались, что у пациентки может развиться сепсис. К счастью, на данный момент эти опасения не подтвердились.

В настоящее время за Марину Максимову переживает почти вся страна. Поклонники певицы оставляют в ее социальных сетях горячие пожелания добра и здоровья. А вчера участие к судьбе артистки проявила Алена Кравец – она решила во что бы то ни стало спасти певицу Максим.