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Шоу-бизнес
Легендарный продюсер экстренно госпитализирован: Боли и тяжелое состояние

Легендарный продюсер экстренно госпитализирован: Боли и тяжелое состояние

В Сети появилась пугающая новость. Марк Рудинштейн госпитализирован в одну из столичных больниц.
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Легендарный создатель "Кинотавра" накануне утром пожаловался на неприятные ощущения в области сердца. Известно, что еще в сентябре этого года он перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий. Тогда все также случилось достаточно внезапно. К счастью, врачи успели сделать все вовремя. До вчерашнего дня продюсер чувствовал себя нормально.

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Марку Григорьевичу вызвали скорую. Специалисты осмотрели его и приняли решение о немедленной госпитализации. На месте врачи диагностировали знаменитости инфаркт миокарда. Детали пока уточняются. Известно лишь, что сейчас продюсер находится в реанимации под пристальным наблюдением работников больницы. Его состояние оценивают как тяжелое.

Напомним, Марку Рудинштейну в этом году исполнилось 75 лет. Он всегда был и остается человеком крайне позитивным и моложавым. Марк Григорьевич является отечественным продюсером, актером и кинокритиком. В 2013 году ему присудили почетное звание Заслуженного работника культуры Российской Федерации.

Особенно знают и любят знаменитость за то, что он создал фестиваль "Кинотавр", который уже сейчас с нетерпением ждут, а затем с радостью посещают все звезды отечественного кино. Рудинштейн организовал известную кинопремию "Золотой овен", а также является автором и ведущим еженедельной программы "Золотая пыль" на телеканале "НТВ". Поклонники и коллеги желают знаменитости поскорее встать на ноги.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 ноября 2021, 15:51 Источник: Телеграм-канал Mash ✓ Надежный источник
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