"Метастазы": сделано шокирующее заявление о возможном диагнозе Елизаветы II

По слухам, королева Великобритании Елизавета II страдает лейкемией. Невролог и мануальный терапевт Сергей Длин высказал свое мнение насчет того, чем опасно ухудшение состояния таких больных.

Отметим, что информация о страшном диагнозе Елизаветы II не подтверждена официально. Монаршая семья домыслы опровергает. Известно, что лейкоз сначала зарождается в костном мозге. Продолжительность жизни пациентов с раком крови сильно отличается. Это зависит от ряда в зависимости от ряда причин.

Сергей Длин высказался о том, что может способствовать ремиссии и о том, чем чревато ухудшение состояния больных лейкозом. По словам специалиста, прогрессирование данного онкозаболевания отражается на всех органах и системах организма. Врач заявил, что у больных лейкемией могут откладываться метастазы повсюду: в почках, селезенке и т.д.

Одним из симптомов рака крови, по словам медика, является проявление синяков на коже. Напомним, что многие заметили синяки у Елизаветы II во время ее недавнего появления на публике. Эксперт отметил, что длительность жизни таких больных лейкозом зависит от того, каким видом лейкоза они страдают, передает Пятый канал.

По словам Длина, к серьезному ухудшению состояния пациента может привести сильный стресс или психологическое потрясение. Таковым у Елизаветы II была смерть ее мужа – принца Филиппа.