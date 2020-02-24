Повзрослевшая дочь Лепса поразила красотой

Григорий тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. В соцсетях артист редко публикует семейные кадры. Между тем в День защитника Отечества вокалист сделал исключение.
Знаменитость показала в личном "Инстаграм" фото дочери Евы. Как оказалось, 23 февраля наследница звезды отпраздновала 18-летие.
Артист адресовал отпрыску трогательное послание. "С днем рождения, дочка. Весело и уверенно смотри в будущее. Пусть оно принесет тебе только новые творческие взлеты, успехи, энтузиазм и небывалые приключения", – высказался Григорий Лепс.
Фанаты присоединились к поздравлениям. Также интернет-обыватели отметили, что Ева выросла очень привлекательной.
"Красивая как папа и мама (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как на папу похожа!", "Сочное фото,с днюхой)", "Красавица папина", "Какая красавица!🙌", "Красивая! Воплощение нежности!", "Красивая девочка!!!!🎂", "Интересная девчонка !" – отмечали фанаты Григория Лепса.
Отметим, что Еве пришлось праздновать день рождения без отца. Вокалист находился в Калининграде на гастролях. Наследница Лепса устроила шумную вечеринку в одном из клубов столицы. О празднике дочь знаменитости отчиталась в соцсетях.
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