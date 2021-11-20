Стало известно о психических проблемах обугленной после пожара Хлебниковой

Друг Марины Хлебниковой Дмитрий Чижов рассказал о депрессии артистки.

После новости о пожаре в квартире артистки стали появляться подробности случившегося. Сначала стало известно, что возгорание произошло из-за сигареты, которую Марина забыла потушить. В Сети стали предполагать, что виной тому найденный в крови артистки алкоголь. Даже появилась информация, что из-за депрессии Хлебникова злоупотребляла спиртным.

Однако догадки не подтвердились. Вчера близкие и друзья артистки собрались в студии шоу "Прямой эфир" и поговорили о случившемся. Продюсер и друг Марины Дмитрий Чижов заявил, что информация о психических проблемах артистки – всего лишь домыслы. Наоборот, жизнь артистки стала налаживаться, у нее были масштабные проекты.

Как раз с Дмитрием Хлебникова летала в Санкт-Петербург для работы над новой песней. Он отметил, что певица была в прекрасном расположении духа, а тяги к алкоголю у нее он не замечал.

Напомним, Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии в ожоговой реанимации НИИ Склифосовского. Ее госпитализировали после пожара в квартире. У артистки поражено 50% кожи, требуется переливание крови. Врачи борются за ее состояние, а близкие и поклонники надеются на чудо. По словам лечащего врача, впереди возможны осложнения из-за серьезных повреждений.