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Шоу-бизнес
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал

Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал

Долгое время поклонники ждали официального комментария на тему состояния Марины Хлебниковой. Директор певицы вышел на связь.
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Уже около недели споры и волнения не прекращаются в Сети. В квартире знаменитости случился пожар, после чего ее вынесли из дома. Соседи рассказали, что сотрудников спецслужбы вызвала дочь артистки, а до нее из апартаментов вынесли мужчину. Сообщалось, что Хлебникова находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Накануне в СМИ появилась информация о том, что Марину Хлебникову отключили от ИВЛ. Теперь она дышит самостоятельно. Однако о выписке пока говорить рано, так как на восстановление знаменитости потребуется много времени. Врач указал, что с таким количеством ожогов артистке якобы может даже потребоваться пересадка кожи.

Версий относительного того, что случилось в ту страшную ночь, в Сети можно найти множество. Самой популярной из них является та, которая гласит: певица вернулась домой после работы, якобы выпила, после чего якобы уснула и не потушила сигарету. Официально она не подтверждена. Директор артистки вышел на связь.

В "историях" своего личного блога Данила Прайс сообщил, что накануне навещал Марину Хлебникову. Он отметил, что сейчас она находится под пристальным наблюдением врачей, они делают все возможное, чтобы поставить звезду на ноги как можно быстрее. "Состояние стабилизируется", – написал он. Как сообщает телеканал "360", он призвал поклонников не верить журналистам, так как никто из них якобы "не угадал", что случилось с артисткой.

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Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 ноября 2021, 13:58 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

комментарии

Ответить:

Гость906122
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ой ну кому нужна эта алкашка? не пишите вы про отстойных алканавтов
Гость906118
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Люди, будьте добрее...
Гость901035
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Гость906122
ой ну кому нужна эта алкашка? не пишите вы про отстойных алканавтов
Полностью согласна! Писать нужно о достойных людях, а не обо всяких алкашах... особенно тошнит от Сволочковой, Бузовой, Говноштерне .... и т.<цензура>.
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