Спасатели озвучили сценарий трагедии в доме обгоревшей Хлебниковой

Пожарные поэтапно раскрыли обстоятельства произошедшего в доме Марины Хлебниковой.

18 ноября в доме российской певицы Марины Хлебниковой произошел пожар. Артистку экстренно госпитализировали с обширными ожогами лица, головы и груди.

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Сейчас звезда в коме в реанимации в НИИ им. Склифосовского. Она подключена к аппарату искусственно вентиляции легких и находится в крайне тяжелом состоянии.

Пожарные рассказали, что возгорание началось с постели Марины Хлебниковой. Судя по всему, она уснула с непотушенной сигаретой в руке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

"Предполагается, что певица закурила в постели и уснула с сигаретой. Поговорить с самой Хлебниковой и подтвердить эту версию невозможно. Она в коме с сильными ожогами", – говорится в сообщении.

Также удалось установить, что перед трагедией Марина Хлебникова употребляла алкоголь. Накануне певица приехала домой после долгих гастролей.

Ранее российский шоумен Рустам Солнцев рассказал, что проблемы у Марины Хлебниковой были видны давно. Он не понимает, почему родственники, которые с ней живут, не били тревогу.

Напомним, пожар произошел в доме № 14 на Ратной улице Марина Хлебникова живет с родителями и дочерью. В этом же доме покончил с собой бывший муж певицы Антон Логинов.