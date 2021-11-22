Обгоревшей Хлебниковой требуется пересадка кожи

18 ноября страну облетела страшная новость. В квартире любимой многими Марины Хлебниковой случился пожар.

Публика тут же принялась выдвигать собственные многочисленные версии происходящего. Одной из самых распространенных оказалась следующая. Писали, что знаменитость якобы страдает от алкогольной зависимости. В тот вечер она прибыла домой после работы, якобы выпила бутылку вина и решила лечь спать. Однако перед сном артистка якобы закурила, но сигарету так и не потушила.

Информация так и не была подтверждена. На странице Марины Хлебниковой в Сети ранее появился пост, в котором ее менеджер пообещала предоставить официальный подробный комментарий. Пока никто из близких не опроверг и не подтвердил сведения. Поклонники крайне обеспокоены ситуацией.

Накануне появились новые данные. Оказалось, что артистку, к счастью, отключили от ИВЛ. Теперь она дышит самостоятельно. При этом ее состояние все еще оценивают как тяжелое. Медицинские работники отметили, что сейчас все вместе стараются спасти ее, Знаменитости стало лучше.

По словам хирурга, на восстановление потребуется много времени. Он отметил, что процент поврежденных участков крайне высок, а потому необходима пересадка и пластика. Он обеспокоен тем, что в ходе операций Марине Хлебниковой придется пережить кровопотерю и лимфопотерю.