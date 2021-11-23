Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Вторник
23 ноября
Лента новостей
18:22
Родители Началовой запретили внучке строить карьеру певицы
18:19
Создатель раскрыл простой секрет невероятной популярности сериала "Улицы разбитых фонарей"
18:13
Странному поведению Баскова нашли объяснение
18:01
Врачи бьют тревогу: российские дети страдают от хронического стресса
18:00
Куда сходить в Москве: афиша с 25 ноября по 3 декабря
17:59
"Боже, когда все это закончится?": Газманов прилюдно сложил руки в молитве
17:44
Вирусолог МГУ назвал сроки завершения четвертой волны ковида в России
17:37
Машина всмятку: известный актер разбился в центре Петербурга
17:29
"Слухи больно бьют": Напуганная ДНК-тестом Штурм заговорила об интиме с коллегой
17:25
Столкнувшаяся с тяжелым недугом звезда "Моей прекрасной няни" прервала молчание из-за Гаркалина
17:19
"Опять сама себе медали вручила": хвастунью Волочкову спустили с небес на землю
17:05
Он хотел этого: Баринов шокировал признанием о смерти Гаркалина
16:47
"Ты себя в зеркало видел?": Винокур заставляет худеть малолетнего внука
16:40
"Забрал подаренное поношенное белье": звезда "Ворониных" сообщила о жлобстве мужчины
16:39
Перевозбуждает: удовлетворившую себя столовым прибором Заворотнюк начало трясти
16:38
Шах и мат: Лоза отсудил у Первого канала целое состояние
16:10
Режиссера заставили раскрыть дату выхода нового сезона "Сватов"
16:08
Изменившаяся до неузнаваемости Хромченко ошарашила россиян: Темные волосы и короткая стрижка
15:56
Признавшаяся в чувствах к Путину Долина рассказала о застолье: Пел под баян
15:53
Хоррор о сектантах и злобных демонах "Зов ада" сбросил "Игру в кальмара" с вершины рейтинга
15:33
"В рай не попадет даже с QR-кодом": Шифрин плюнул в коллегу из-за покойного Коклюшкина
15:19
Нет связи: родные госпитализированной 81-летней Светличной бьют тревогу
15:08
Пынзарь из "Дома-2" раскрыла всю подноготную возлюбленного: Без комплексов
15:07
На фоне слухов о разрыве с Виторганом слова Нинидзе встревожили народ
14:51
"Очень важно увидеть тело": Васильева появилась на прощании Гаркалина
14:47
В Кремле назвали попыткой силового решения украинские провокации в Донбассе
14:45
В Подмосковье сиделка украла у пенсионерки деньги и драгоценности
14:44
Тело Гаркалина выносили под громкие крики: Ушла эпоха
14:32
"Он месяц бухал": Галустян заявился к известной актрисе чумазый и в рванье
14:31
"Помню боль, я кричала": Седокова об искалеченном детстве
14:24
Жившего на грани нищеты Гаркалина похоронили в гробу за 320 тысяч
14:16
В Кремле осудили страны НАТО за поставку вооружений для Украины
14:15
Ученица раскрыла сенсационные слова Гаркалина о смерти
14:12
Под Тюменью из-за аварии парализовало движение по трассе
13:58
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
13:50
За дело взялись юристы: что ждет обгоревшую Хлебникову после больницы
13:48
В Челябинске бандиты несколько месяцев грабили ювелирные магазины
13:41
С вышвырнутого из сериала на фоне грязного секс-скандала Кевина Спейси требуют 31 миллион долларов
13:36
Голые мальчики и рассказы о сексе: чему учит Шепелев сына Фриске
13:35
"Снова рожать": Ставшая матерью Серябкина спешит за вторым
13:29
"Я все сказала!": похоронившая мужа Алентова бежала от гроба Гаркалина
13:22
"Я не влезаю": Крутой рассказал об отношении к новорожденному внуку
13:02
В Краснодаре посетитель клуба ударил охранника ножом в шею
12:44
Неуместное поведение: звезд разнесли за шикарный бал во время пандемии
12:42
Скандал во время похорон Гаркалина: люди переругались из-за прививок
12:27
Невестка Валерии рассказала о страшной аварии: Обвисшая конечность и окровавленное лицо
12:25
Пришила: Карпович шокировала переменой внешности после слухов о тяжелом расстройстве
12:11
Гаркалин в гробу: жуткие фото с церемонии похорон
12:10
В Москве прощаются с Валерием Гаркалиным. Прямой эфир
11:59
Меньшова, Пересильд, Баринов: народ рыдает у гроба Гаркалина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стало известно об уходе госпитализированной Бузовой
"Как же не стыдно": режиссер Мережко призвал избить Гузееву за слова о Гаркалине
Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком
"Купил смерть вместе с поддельным сертификатом": причиной кончины Гаркалина названа лже-вакцинация
Юлечка забрала: умершую от ковида Русланову похоронят рядом с убитой сепсиом Началовой
Киркоров съязвил по поводу слуха поющей Бузовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Ты себя в зеркало видел?": Винокур заставляет худеть малолетнего внука

"Ты себя в зеркало видел?": Винокур заставляет худеть малолетнего внука

Владимир Винокур любит шутить не только на сцене, но и в жизни. Это он продемонстрировал в разговоре с собственным внуком Федей.
прочитано 335 раз

Между звездным дедом и мальчиком состоялось общение по душам. Забавный ролик появился в инстаграм-аккаунте юмориста. Владимир Винокур и Федя разговаривали с помощью необычного приспособления-трубки.

ПО ТЕМЕ

72-летний Винокур показал свои наколки

"Для меня это дикая новость": Винокур в шоке от кончины Коклюшкина

 Владимир Натанович Винокур

Владимир Натанович Винокур актер, юморист

По словам артиста, они придумали такой способ, "чтобы никто не услышал" их секреты. "Ведь мы говорим о сокровенном! Кому и как похудеть!", – отметил Владимир Винокур. Юморист добавил, что это его любимое хобби. На кадрах видно, что внук понял шутку деда о том, что мальчишке нужно срочно худеть, и поддержал его игру.

Поклонникам пришлась по душе семейная забава Владимира Винокура. В комментариях они отметили, что юморист – прекрасный дедушка. Некоторые заявили, что знакомы с чудным приспособлением. "Это ужасная штука, издает невозможно противные звуки при складывании", – высказался один из фолловеров.

Напомним, ранее Владимир Винокур выразил соболезнования в связи со смертью коллеги – Виктора Коклюшкина. Он признался, что известие стало для него настоящим шоком и даже сначала не поверил в случившееся. Юморист назвал писателя-сатирика великолепным автором-исполнителем и добрым, скромным человеком.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 ноября 2021, 16:47 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Юдашкина и Винокур померялись животами

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ты себя в зеркало видел?": Винокур заставляет худеть малолетнего внука

Артист записал общение с внуком на видео
Шоу-бизнес

Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал

Артистка находится под наблюдением врачей
Шоу-бизнес

Гаркалин в гробу: жуткие фото с церемонии похорон

Прискорбное событие
Шоу-бизнес

Дочь скончавшегося Гаркалина взорвалась после грязных обвинений

Женщина все отрицает

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

Вирусолог МГУ назвал сроки завершения четвертой волны ковида в России
В России стали вводить обязательную самоизоляцию для невакцинированных
Названы сроки начала вакцинации детей от коронавируса в России
Невролог рассказал о причине и борьбе с болью по всему телу после COVID-19

Спорт

После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха
Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками
Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей

Регионы

В Подмосковье сиделка украла у пенсионерки деньги и драгоценности
В Челябинске бандиты несколько месяцев грабили ювелирные магазины
В Краснодаре посетитель клуба ударил охранника ножом в шею
В Петербурге загорелось дореволюционное здание
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+