"Ты себя в зеркало видел?": Винокур заставляет худеть малолетнего внука

Между звездным дедом и мальчиком состоялось общение по душам. Забавный ролик появился в инстаграм-аккаунте юмориста. Владимир Винокур и Федя разговаривали с помощью необычного приспособления-трубки.
По словам артиста, они придумали такой способ, "чтобы никто не услышал" их секреты. "Ведь мы говорим о сокровенном! Кому и как похудеть!", – отметил Владимир Винокур. Юморист добавил, что это его любимое хобби. На кадрах видно, что внук понял шутку деда о том, что мальчишке нужно срочно худеть, и поддержал его игру.
Поклонникам пришлась по душе семейная забава Владимира Винокура. В комментариях они отметили, что юморист – прекрасный дедушка. Некоторые заявили, что знакомы с чудным приспособлением. "Это ужасная штука, издает невозможно противные звуки при складывании", – высказался один из фолловеров.
Напомним, ранее Владимир Винокур выразил соболезнования в связи со смертью коллеги – Виктора Коклюшкина. Он признался, что известие стало для него настоящим шоком и даже сначала не поверил в случившееся. Юморист назвал писателя-сатирика великолепным автором-исполнителем и добрым, скромным человеком.