"Помню боль, я кричала": Седокова об искалеченном детстве

Светская львица Анна Седокова стала жертвой своих родителей.

Знаменитая певица Анна Седокова сегодня счастливая жена и мать. Она богата, красива, успешна и популярна. Но говорить о своем прошлом без слез звезда не может. Слишком глубокую рану ей нанесли родители в детстве.

Анна Седокова росла в семье, где царили ссоры, скандалы и бесконечная ругань. Одно из самых ярких ее воспоминаний — уход из дома отца. Эта сцена до сих пор у нее перед глазами. "Я помню, как он уходит, он бьет. Я помню боль, я кричала "не уходи". И это то, с чем я прожила 25 лет своей жизни", — поделилась артистка.

Будучи маленькой, Анна Седокова совсем не чувствовала себя в безопасности. Она мечтала о собаке, которая смогла бы ее охранять. Грезила брюнетка и о том, чтобы стать невидимкой. Просто хотелось, чтобы ее никто не трогал.



"Такое дерьмо, в котором оказываются дети, когда родители без мозгов", — охарактеризовала свое прошлое Анна Седокова. По словам певицы, взрослые семейные люди часто являются эгоистами и пытаются что-то доказать партнерам, пока их малолетние отпрыски страдают из-за этого.

Искалеченное детство оставило болезненный отпечаток на судьбе певицы. Повзрослев, Анна Седокова в каждом ухажере пыталась найти отца. Малейшая забота от парня вызывала в ней чувство безграничной благодарности. Девушка была готова все отдать за долю внимания и не раз страдала из-за этого.

