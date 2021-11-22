Изнемогшая от боли Елизавета II чудом проникла на крещение правнуков

Британская правительница терпеливо держит удары судьбы, достойно доживая свой век. 95-летняя королева уже не может похвастаться богатырским здоровьем, поэтому в последнее время все чаще жалуется на самочувствие. Недавно Елизавета II травмировала спину, что заставило ее практически изнемогать от боли, пришлось даже лежать в клинике.
Ввиду сильного растяжения монаршая особа отреклась от всех встреч, чтобы не навлечь на себя еще большей беды. Не была готова Елизавета II присутствовать и на крещении своих правнуков. На церемонии королеву увидеть не ожидали — казалось, традиция нарушена. Но в последний момент правительница чудом набралась сил и предстала на событии собственной персоной.
Мероприятие прошло в часовне на территории Большого Виндзорского парка. Крещение было совмещенным — сразу два монарших наследника стали главными персонами таинства. Обряд провели в небольшой компании. Как пишет Пятый канал, Елизавета II попала в общество своего второго сына Эндрю, а также супругов Кейт Миддлтон и принца Уильяма.
"Королева очень духовна", — поделилась размышлениями британская журналистка и королевский биограф Пенни Джунор. По ее словам, Елизавета II понимает важность крещения своих правнуков для англиканской церкви, поэтому не могла себе позволить пропустить церемонию.