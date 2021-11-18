Война за миллионы: Вышвырнутый за борт Жигунов подал в суд на детище богача

Популярный актер Сергей Жигунов хочет отомстить обидчикам.

Звезда ситкома "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов попал в неприятную ситуацию. По словам мужчины, он стал соавтором драматического сериала "В парке Чаир", но его стараниями пренебрегли. Грубо говоря, артиста вышвырнули за борт, лишив авторских прав на сценарий кинокартины.

Этот проект принадлежит компании "Амедиа", являющейся детищем богатейшего бизнесмена — миллиардера Леонарда Блаватника. Сергей Жигунов пытался урегулировать недопонимания с обидчиками мирным путем, но его претензии не привели к желаемому результату. Так что артист подал в суд иск, чтобы наказать оппонентов по строгости закона.

Актер добивается, чтобы использование сценария запретили — в этом случае сериал не будет показан, а кинокомпания понесет колоссальные убытки. Фактически идет война за миллионы — в производство картины вложили огромный капитал, чтобы ее показали на Первом канале. Сергей Жигунов верит, что у него получится восстановить справедливость.

Актера легко понять, ведь он потратил полтора года, чтобы сделать качественный телевизионный продукт, а время — бесценно. Сергей Жигунов управлял авторской группой и осуществлял продюсирование. По словам мужчины, он собрал все доказательства своей причастности к проекту и готовится предъявить их в суде.