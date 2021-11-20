"Мой мастер": Убитая горем Кожевникова обратилась к покойному Гаркалину

Мария Кожевникова посвятила памятный пост умершему сегодня Валерию Гаркалину.

Артистка в институте училась на курсе у Валерия Гаркалина, но на втором курсе перевелась к другому мастеру. Однако народный артист навсегда запомнился ей, как первый театральный мастер и учитель. Мария вспомнила, как в 2019 году встретила преподавателя после 15 лет. "Он меня обнял по отечески и так просто сказал, прости, что не поверил в тебя , ты молодец!", – вспоминает артистка.

Кожевникова попрощалась с Гаркалиным и призвала поклонников попрощаться с мастером вместе с ней. "Спасибо Вам, Валерий Борисович. Артист с большой буквы и он был, есть и будет , пока мы его помним, восхищаемся и любим! Царство небесное (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Мария.

Поклонники, естественно, присоединились к скорби. "Почтим память настоящего Артиста с большой буквы и вспомним его добрым словом!", "Царствие небесное", "Очень грустно...", "Светлая память! Его улыбку ни с чьей не перепутать! Искренне жаль!", "Светлая память светлому человеку и талантливому артисту. Так долго боролся... Соболезнования родным и близким", – написали комментаторы.

Напомним, Валерий Гаркалин ушел из жизни сегодня ночью после долгой борьбы с коронавирусом и его осложнениями. Информации о прощании с артистом пока нет.