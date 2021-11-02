Скандал с участием Бузовой докатился до Минкультуры

Накануне театральный мир поразила новость о том, что худрук МХАТа Эдуард Бояков внезапно покинул свой пост, несмотря на действующий пятилетний контракт с театром. Сам деятель культуры подчеркнул, что он уволился под давлением нового гендиректора Владимира Кехмана, который занял эту должность всего несколько дней назад. Сегодня эту новость прокомментировали в Минкультуры.
Оказалось, что в ведомстве ничего не знали о предстоящем увольнении худрука. Чиновники узнали эту новость из СМИ и были очень удивлены. В комментарии "Известиям" представитель Минкультуры подчеркнул, что директор не сможет назначить нового худрука без согласования с учредителем. Прежде, чем дать добро, представители Минкультуры обсудят предложенную Кехманом кандидатуру с профессиональным сообществом.
Напомним, что скандал во МХАТе оказался так или иначе связан с именем Ольги Бузовой, которая была задействована в постановке "Чудесный грузин". Несмотря на недовольство критиков, Эдуард Бояков в конце лета продлил контракт с поющей ведущей. 2 ноября должен был состояться спектакль с ее участием, однако за несколько дней до этого руководство сообщило об отмене спектакля.
По информации Кехмана, билеты на постановку продавались очень плохо, что и стало причиной отмены. Однако сама Бузова обвинила руководство во лжи и заявила, что билеты были распроданы полностью, а истинная причина, вероятно, связана с неприязнью директора к ее персоне. В Сети предполагают, что именно отмена спектакля с Ольгой Бузовой породила конфликт внутри руководства театра.
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