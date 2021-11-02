Губерниев сделал признание после громкого скандала с Бузовой: Замутим с ней!

Знаменитость пригласили выступить перед ответственным матчем. Она активно подбадривала наших футболистов и давала свои наставления. В какой-то момент комментатор решил поинтересоваться у теледивы, пьет ли она коньяк по утрам. Известная цитата из книги Астрид Линдгрен больно ударила по душевной организации Ольги.
Все дело в том, что ранее поющую ведущую часто обвиняли в злоупотреблении алкоголем. Цитату она восприняла на свой счет и была крайне поражена поведением спортсмена. В ее сторону также прозвучала колкая фраза относительно работы во МХАТе. В прямом эфире Ольга Бузова расплакалась.
Позднее знаменитость заявила, что считает поведение Дмитрия Губерниева непозволительным. Якобы он даже не дал ей ничего сказать и набросился со странными обвинениями. Теперь комментатор рассказал о ситуации сам. Он указал, что рассчитывал на более спокойную реакцию.
Ведущий признался, что все это была просто провокация. Он не планировал делать ничего подобного, просто отреагировал на слова знаменитости. При этом он полагал, что Ольга Бузова переведет все в шутку или ответит ему тем же. По мнению комментатора, она повела себя не совсем профессионально. При этом он убежден, что у них с Ольгой еще есть будущее. "Что-то замутим с ней", – посмеялся он, намекая на совместное творчество.
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